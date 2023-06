Κοινωνία

Έκαναν delivery παράνομα botox και υαλουρονικό σε κέντρα αισθητικής (εικόνες)

Με διανομέα μοίραζε τα παράνομα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα η συλληφθείσα σε κέντρα αισθητικής.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μη εγκεκριμένα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για επεμβάσεις αισθητικής.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/6) , σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν δύο άτομα (γυναίκα και άνδρας) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την έρευνα, η συλληφθείσα τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2019 δραστηριοποιούταν στην παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων (botox, σκευασμάτων υαλουρονικού οξέως κ.α.) καθώς και μη πιστοποιημένων μασκών αισθητικής προσώπου. Στην παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ενταχθεί προ μηνός περίπου και ο έτερος συλληφθείς, ο οποίος είχε ρόλο διανομέα (delivery).

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εισήγαγαν τα προϊόντα από την Τουρκία και την Πολωνία με δέματα, μέσω εταιριών ταχυμεταφορών ή αυτοπροσώπως, τα αποθήκευσαν σε χώρο σε περιοχή της Αττικής και τα διαφήμιζαν μέσω σελίδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που διατηρούσε η συλληφθείσα.

Το πελατολόγιο τους απαρτιζόταν από πολυάριθμα ιατρεία και κέντρα αισθητικής σε διάφορες περιοχές της χώρας, στα οποία τα προϊόντα παραδίδονταν με απ' ευθείας παράδοση ή με αποστολή δεμάτων ενώ η αντίστοιχη πληρωμή πραγματοποιούταν είτε χέρι με χέρι είτε μέσω αντικαταβολής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

226 φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα (botox, σκευάσματα υαλουρονικού οξέως κ.α.),

160 συσκευασίες μασκών αισθητικής,

3.910 ευρώ και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, δεν θεωρούνται ασφαλή και αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη τους και θα αποσταλούν στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακή εξέταση και φύλαξη.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

H ΕΛΑΣ υπενθυμίζει στους πολίτες ότι μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

