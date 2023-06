Οικονομία

ΕΦΚΑ: Επιστροφή χρημάτων σε ασφαλισμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θα λάβουν πιστωτικά ραβασάκια. Ποιες "τρύπες" κλείνει άμεσα για να δόωσει αναδρομικά, να διαγράψει οφειλές. Το χρονοδιάγραμμα, οι τυχεροί και οι… άτυχοι.

-

Εντός του καλοκαιριού, το αργότερο έως τις αρχές του Φθινοπώρου, η διοίκηση του ΕΦΚΑ θα έχει «κλείσει» μια σειρά από εκκρεμότητες, με αιχμή τις αναδρομικές επιστροφές σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως τραπεζοϋπαλλήλους και έμμισθους δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, διαγραφές οφειλών που δεν έχουν αναζητηθεί εδώ και μια 10ετία, αλλά και «ραβασάκια» για πληρωμές εισφορών, σε μη μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση και σε εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.

Όλο το προηγούμενο διάστημα το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών του ΕΦΚΑ, τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζόμενων, είχε πέσει στην εκκαθάριση του μεγάλου στοκ των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πλέον, ο διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, που έτρεξε το πρότζεκτ «εκκαθάριση» μαζί με την ομάδα έργου έχει θέσει ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα παράλληλων δράσεων, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν υποθέσεις του παρελθόντος, που δημιουργούσαν πρόβλημα και ταλαιπωρούσαν χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Ένα τέτοιο πρόβλημα, ήταν το γεγονός ότι στην περίπτωση της συνταξιοδότησης των συνταξιούχων με χρέη άνω των 20.000 ευρώ και στην περίπτωση των αγροτών με χρέη άνω των 6.000 ευρώ, τα «συστήματα» του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και τα «συστήματα» του ΕΦΚΑ δεν «συνομιλούσαν».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα ο ασφαλισμένος να πληρώνει στον ΕΦΚΑ το ποσό που απαιτείται για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία έκδοσης της σύνταξής του (π.χ. σε χρέος 30.000 ευρώ, πλήρωνε τα 10.000), εκδιδόταν η σύνταξη και τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ παρακρατούνταν από τον ΕΦΚΑ σε 60 ισόποσες δόσεις, από την σύνταξή του. Όμως, το ΚΕΑΟ εξακολουθούσε να «βλέπει» οφειλή της τάξης των 20.000 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για παράδειγμα, ο συνταξιούχος να μην μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ικανότητα. Άμεσα, σύμφωνα με τον κ. Δουφεξή, θα βγαίνει νέα εντολή πληρωμής, ώστε το αρχικό ποσό (στο παράδειγμά μας τα 10.000 της οφειλής) θα σβήνονται και από το ΚΕΑΟ και από τον ΕΦΚΑ. Από τον Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί και το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να σβήνουν και από το ΚΕΑΟ τα ποσά που παρακρατούνται από την σύνταξη (ως δόσεις) καθώς κάτι τέτοιο ακόμη δεν είναι εφικτό.

Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθησών εισφορών περιόδου 2017 – 2020 σε περίπου 20.000 τραπεζοϋπαλλήλους έχει ξεκινήσει. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν το 2017 και εντός του καλοκαιριού αναμένονται και οι επόμενες.

Αντίστοιχα, έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή εισφορών για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς. Αφορά την περίοδο 2019 – 2020. Έγινε η πρώτη επιστροφή σε περίπου 7.000 ασφαλισμένους και την 1η Ιουλίου έχει προγραμματιστεί δεύτερη, που θα αφορά άλλους 8.000, με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Με την έκδοση εγκυκλίου, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να ξεμπλοκάρει η διαδικασία πληρωμής από την ΔΥΠΑ, της επιπλέον του 6μηνου, δίμηνης άδειας που δικαιούνται πλέον οι γυναίκες που γενούν. Αυτό που «δυσκολεύει» τις υπηρεσίες είναι η εύρεση τρόπου απεικόνισης της ασφάλισης, στις περιπτώσεις που οι μητέρες επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το επιπλέον 2μηνο, όχι ολόκληρο αλλά «σπασμένο», με μειωμένο ωράριο.

Με αργές και προσεκτικές διαδικασίες προχωρά η διαγραφή οφειλών πέραν της 10ετίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βεβαιωθεί – αναζητηθεί από τον ΕΦΚΑ. Ήδη, οι υπηρεσίες του Φορέα σε συνεργασία με το ΚΕΑΟ έχουν προχωρήσει στην διαγραφή του 37% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ανοίγει ο δρόμος για συνταξιοδότηση.

Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται η εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών του 2022 με παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε ειδοποιητήρια προς τους ασφαλισμένους, δεν αναμένεται βέβαια, νωρίτερα από το Φθινόπωρο.

Σταδιακά, ολοκληρώνεται η καταχώριση της ασφαλιστικής ιστορίας περίπου 3.000 ξεναγών οι οποίοι έως πρότινος ασφαλίζονταν με τεκμαρτό καθεστώς. Η ασφάλισή τους δεν είχε εισαχθεί στην λογική της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Πλέον, ο νόμος ορίζει ότι από 1/1/2023 θα υποβάλλουν ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ έχει εκδώσει τους απαιτούμενους κωδικούς. Έχει μάλιστα προχωρήσει και στην καταχώριση της ασφαλιστικής τους Ιστορίας, στο πληροφοριακό του σύστημα, από το 2016 έως το 2019, κάτι που αναμένεται να φανεί στο σύστημα άμεσα (θα ολοκληρωθεί η μετάπτωση), ενώ συνεχίζονται οι καταχωρήσεις για το διάστημα 2020 – 2022 και αυτόματα θα γίνεται η ενημέρωση. Με τον τρόπο αυτό, και αυτοί οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν αυτόματα τις παροχές που δικαιούνται (εποχικά επιδόματα κλπ) που μέχρι τώρα γίνονταν όλα χειρόγραφα, με μεγάλη καθυστέρηση και γραφειοκρατία.

Ραβασάκια σε χιλιάδες εργάτες γης

Εντός του Ιουλίου, τουλάχιστον 60.000 εργάτες γης αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να καλύψουν τις ημέρες ασφάλισης που υπολείπονται, με βάση τα ποσά που παρακρατήθηκαν από το εργόσημο. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση ασφαλιστικής ιστορίας εργατών γης για απασχολούμενους αποκλειστικά με εργόσημο για τα έτη έως και 2022 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο το πληροφοριακό σύστημα για την εκκαθάριση και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, όσων είχαν παράλληλα και ασφάλιση στον ΟΓΑ. Οι εργάτες αυτοί και συγκεκριμένα, 63.000 για το 2020, 60.000 το 2021 και 57.000 το 2022 θα πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΦΚΑ 100 εκατ. για τα 3 χρόνια, περίπου 1.600 ευρώ κατά μέσο όρο, το έτος.

Υπάρχουν βέβαια και ασφαλισμένοι που θα λάβουν επιστροφές. Το πιστωτικό ποσό ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ, όμως με τους συμψηφισμούς για χρέη κλπ, τελικά η επιστροφή που θα λάβουν είναι της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το εργόσημο έχει συνδεθεί με τις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ. Τον πρώτο χρόνο, ο εργάτης γης αυτόματα εντάσσεται στην κατώτερη κατηγορία. Το χρέος προκύπτει από τις καταβολές που έχουν πληρωθεί, σε σχέση με αυτές που θα αντιστοιχούσαν σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη έως το τέλος του κάθε χρόνου.

Πηγή: Euro2day.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)

Δάγκωμα οχιάς: η 4χρονη παραμένει στην ΜΕΘ (βίντεο)

Κρήτη: Νεαρός έπεσε σε βράχια από ύψος 10 μέτρων