ΡΑΣ: Εγκρίθηκε το σύστημα ETCS στο τμήμα Δομοκός - Λάρισα

Την ολοκλήρωση των εγκρίσεων για το υποσύστημα ETCS στο τμήμα Δομοκός-Λάρισα ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Τι αλλάζει.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εγκρίσεων για το υποσύστημα ETCS (European Train Control System) στο τμήμα Δομοκός-Λάρισα.

Η λειτουργία του υποσυστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS, είναι μία θετική εξέλιξη για το Σιδηρόδρομο.

Το υποσύστημα παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης ETCS επιπέδου 1 που αξιολογήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αφορά τη σύμβαση «Προμήθεια Συστήματος γραμμής ETCS επιπέδου 1 με συναφείς υπηρεσίες» (Α.Π.10005/2007/ΕΡΓΟΣΕ), τμήμα ΔΟΜΟΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εξέδωσε την την έγκριση θέσης σε λειτουργία του προαναφερθέντος υποσυστήματος, με σχετική απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ.

Θετικό βήμα για το Σιδηρόδρομο

Η έγκριση θέσης σε λειτουργία του υποσυστήματος παρατρόχιου ελέγχου - χειρισμού και σηματοδότησης ETCS επιπέδου 1 αποτελεί ένα θετικό βήμα για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το σύστημα ETCS είναι το πρότυπο ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.

Αυξάνει την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας των συρμών.

Επιτρέπει επίσης την αυτόματη προστασία έναντι παραβιάσεων ταχύτητας με την εφαρμογή πέδησης λειτουργίας ή πέδησης ανάγκης, καθώς και την αυτόματη ακινητοποίηση του συρμού με πέδηση ανάγκης.

