ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Παρασκευή οι πληρωμές σε 630000 δικαιούχους

Περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ θα πιστώσει στους λογαριασμούς 630.000 δικαιούχων αγροτών αύριο, Παρασκευή 30/6, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανοατολισμού και Εγγυήσεων.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληρωμές αφορούν εκκαθαρίσεις σε ενισχύσεις της βασικής ενίσχυσης, του «πρασινίσματος» και των γεωργών νεαρής ηλικίας καθώς σε συνδεδεμένα καθεστώτα, Μικρών Νησιών Αιγαίου, ειδικών ενισχύσεων, αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας και εξισωτικής αποζημίωσης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως «Συνολικά θα εκκαθαριστούν και θα πληρωθούν 56 καθεστώτα και ως εκ τούτου, λόγω του μεγάλου πλήθους των πληρωμών, οι πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα ολοκληρωθούν σταδιακά».

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα πληρωμή θα συμπεριληφθούν τα ΑΦΜ που εμπλέκονται σε διοικητική πράξη των οποίων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μηχανογραφικά από τον Οργανισμό.Για όσους δικαιούχους δεν συμπεριληφθούν σε αυτή την πληρωμή θα υπάρξει η δυνατότητα νέας συμπληρωματικής πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και με ακρότατο χρονικό σημείο την 15η Οκτωβρίου 2023.

Τέλος, από τα 5.400 ΑΦΜ που έχουν δεσμευθεί για το Εθνικό Απόθεμα των ετών 2021-2022, δικαιολογητικά απόδειξης της νόμιμης κατοχής έχουν επισυνάψει 1.900 δικαιούχοι από τους οποίους θα συμπεριληφθούν στην παρούσα πληρωμή μόνο όσοι έχουν αξιολογηθεί θετικά κατόπιν ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν υπάρχει εκκρεμότητα στον έλεγχο νομιμότητας.

