Life

Πανελλήνιες: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ζήτησε να μην δημοσιοποιηθεί η βαθμολογία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρόταση δέχτηκε ο συζυγοκτόνος από το Netflix.

-

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2023 την Πέμπτη αλλά η βαθμολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του καθ’ ομολογία δολοφόνου της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά δεν δημοσιοποιήθηκε.

Αυτό έγινε σύμφωνα με το "Πρωινό" κατόπιν δικής του υπεύθυνης δήλωσης στο σχολείο.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έβαλε απαγορευτικό μέσω ειδικής αίτησης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φωκίδα.

Πρόταση από το Netflix

Πρόταση φέρεται να δέχτηκε από εταιρεία παραγωγής για να γίνει η ζωή του ταινία, η οποία θα προβληθεί στο Netflix. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος θα λάβει το ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα διαπραγματεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Μεταναστευτικό - Σύνοδος Κορυφής: “Μπλόκο” από Ουγγαρία και Πολωνία - Τι ζητούν

Ο καύσωνας στο Μεξικό σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους