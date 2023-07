Κοινωνία

Παιδί περιφερόταν μόνο του στην Αθήνα - Αναζητούνται οι γονείς του

Μόνο στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε να περιπλανιέται ένα αγόρι μόλις εννέα ετών.

Δίνονται στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών, η φωτογραφία του ανήλικου Χασάν (επ.) Νικόλα (ον.), ηλικίας εννιά ετών, (κατά δήλωσης του), ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτος, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ.58 στην περιοχή της Αθήνας, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30. Τον ανήλικο εντόπισαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι οποίοι άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ανήλικος έχει καστανά μάτια και μαλλιά, είναι αδύνατος και έχει ύψος 1.40. Την ημέρα που βρέθηκε, φορούσε κοντομάνικο μπλουζάκι μπλέ σκούρου χρώματος με στάμπα και λαδί σορτσάκι με σχέδια.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του, είναι αλλιώς αδύνατη.

Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με το 100 ή «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» που λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επικοινωνία θα είναι εμπιστευτική και ανώνυμη.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

