Παράξενα

Μεξικό: Δήμαρχος παντρεύτηκε αλιγάτορα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της τελετής η «νύφη» αλιγάτορας φορούσε νυφικό, ενώ ο δήμαρχος τον φίλησε πολλές φορές στο στόμα…

-

Έναν θηλυκό αλιγάτορα παντρεύτηκε δήμαρχος μικρής πόλης στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ακολουθώντας πανάρχαιο έθιμο.

Τον αγκάλιασε και τον φίλησε πολλές φορές στο στόμα, ενώ στον αλιγάτορα φόρεσαν και νυφικό. Για λόγους ασφαλείας, το στόμα της «νύφης» ήταν δεμένο με σύρμα.

Οι κάτοικοι αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στον αλιγάτορα και πιστεύουν πως ο γάμος με τον τοπικό ηγέτη συμβολίζει την ένωση του ανθρώπου με το θείο και φέρνει αφθονία.

Το περίεργο έθιμο χρονολογείται από την εποχή πριν την έλευση των Ισπανών στη Λατινική Αμερική. Η πόλη βρίσκεται στην περιοχή Οχάκα, που είναι από τις πιο φτωχές οικονομικά αλλά η πιο πλούσια σε παραδόσεις των ιθαγενών στο Μεξικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φίδι... “έκοβε βόλτες” στην Τσιμισκή (βίντεο)

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ορκίζεται τη Δευτέρα η Βουλή

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)