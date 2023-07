Πολιτισμός

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)

Έφυγε απο την ζωή ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, που με την παρεά του και τα τραγούδια τους, σημάδεψαν μια εποχή.

Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο ντράμερ και μετέπειτα τραγουδιστής των «Idols», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, από ανακοπή καρδιάς, στο νοσοκομείο…

Την είδηση έκανε γνωστή ο φίλος του Δημήτρης Κωνσταντάρας, γράφοντας στα social media «Τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου πλημμυρίζουν δάκρυα, η καρδιά μου σπαράζει......τρεις το μεσημέρι Κυριακή και πριν από τρεις ώρες έφυγε από κοντά μας για το Μεγάλο του Ταξίδι ο καλός μου, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, η παρέα μου στους καφέδες στη Φωκίωνος με τα σκυλιά μας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης. Σπουδαίος καλλιτέχνης, η ψυχή των IDOLS που επέμενε ακόμα, έφυγε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο....δεν το πιστεύω....δεν θέλω να το πιστέψω....θα τραγουδάει στη Γειτονιά των Αγγέλων μου έγραψε η σύντροφός του, η Λίζα....».





Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης ήταν η ψυχή των Idols και η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία.

Μέλος του συγκροτήματος Idols έγινε το 1968 αρχικά παίζοντας ντραμς και στη συνέχεια τραγουδώντας.

Τα τελευταία χρόνια έκανε κάποιες quest εμφανίσεις ενώ συνεργάστηκε και με τον γιο του, Ανδρέα, ο οποίος στο παρελθόν συμμετείχε στο μουσικό ριάλιτι «Fame Story».