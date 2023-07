Κόσμος

Βενεζουέλα - Κολομβία: νεκροί πιλότοι από συντριβή αεροπλάνων (εικόνες)

Στην μία περίπτωση, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα με τραγική κατάληξη για τον έναν χειριστή.

Τραγική κατάληξη είχε εκπαιδευτική πτήση στην Κολομβία όταν δύο από τα συμμετέχοντα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ο ένας από τους πιλότους να χάσει τη ζωή του.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Κολομβίας νεκρός είναι ο αντισμήναρχος Μάριο Άντρες Εσπινόσα ο οποίος είχε 18 χρόνια υπηρεσίας στο σώμα. Όσο για τον πιλότο του δεύτερου αεροσκάφους, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε τραυματισμένος.

Στο βίντεο από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο φαίνεται το αεροπλάνο με χειριστή τον Εσπινόσα να πιάνει φωτιά μετά τη σύγκρουσή του με ένα άλλο αεροπλάνο.

In #Colombia, two military aircraft collided during a training flight. Both pilots ejected.



Air Force Colonel Mario Andres Espinosa Gonzalez, who was flying one of the aircraft, died. The co-pilot was not seriously injured. pic.twitter.com/1LhNjsAdCy

Σύμφωνα με Κολομβιανούς αξιωματούχους ο δεύτερος πιλότος εκτοξεύτηκε με το κάθισμά του με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή μολονότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η έκταση των τραυμάτων του. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην αεροπορική βάση Captain Luis Francisco Gomez Nino ενόψει της εθνικής εορτής ανεξαρτησίας της Κολομβίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική πτήση ήταν τύπου T-27 Tucanos, μαχητικά, δηλαδή, που κατασκευάστηκαν στην Βραζιλία στα τέλη της δεκαετίας του '70 και τις αρχές της δεκαετίας του '80.

Βενεζουέλα: Νεκρός πιλότος στην διάρκεια άσκησης

Χειριστής της Πολεμικής Αεροπορίας της Βενεζουέλας έχασε τη ζωή του όταν διθέσιο καταδιωκτικό ρωσικής κατασκευής Σουχόι Su-30 συνετρίβη στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια άσκησης, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Νικολάς Μαδούρο.

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι κατά τη διάρκεια γυμνασίων ενόψει του εορτασμού της ανεξαρτησίας μας, αεροσκάφος της μπολιβαριανής Πολεμικής Αεροπορίας μας συνετρίβη προκαλώντας την απώλεια του γενναίου πιλότου σμηνάρχου Παουλίνο Χοσέ Μιγιάν Σαμπίνο», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

Το Σουχόι συνετρίβη χθες στις 09:45 [σ.σ. τοπική ώρα· 16:45 ώρα Ελλάδας] στην κοινότητα Γκουαϊκαϊπούρο, στην πολιτεία Μιράντα, περίπου 31 χλμ. από το Καράκας, «ενώ συμμετείχε σε γυμνάσια ενόψει της παρέλασης της 5ης Ιουλίου», διευκρίνισε η Πολεμική Αεροπορία.

Today, Venezuela Air Force lost one of its 21 Su-30M2KV multirole fighter jets during the rehearsal for upcoming Independence Day parade on July 5, 2023. The aircraft with 3363 serial number belonged Grupo Aereo de Caza Libertador 13 at Luis del Valle Garcia AB, Barcelona. It… pic.twitter.com/U4Td2cPTCU

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 2, 2023

Οι χειριστές έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους, όμως ένας σκοτώθηκε πέφτοντας στο έδαφος, κατά την ίδια πηγή. Η στρατιωτική παρέλαση διεξάγεται σε απότιση φόρου τιμής στην ανεξαρτησία της χώρας την 5η Ιουλίου 1811· η Βενεζουέλα συγκαταλέγεται στις πρώτες αποικίες της Ισπανίας που χειραφετήθηκαν από τη μητρόπολη.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, δυο χειριστές άλλου Su-30 σκοτώθηκαν όταν το μαχητικό συνετρίβη κατά τη διάρκεια αναχαίτισης ύποπτου αεροσκάφους στην πολιτεία Απούρε (νοτιοανατολικά), στα σύνορα με την Κολομβία. Δυο χειριστές τρίτου Su-30 σκοτώθηκαν σε δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2019.

