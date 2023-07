Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Χρυσόπουλος εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα (εικόνες)

Η Ένωση ανακοίνωσε την “επιστροφή” του παίκτη και την υπογραφή συμβολαίου μακράς διάρκειας με τους νταμπλούχους.

Στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ εντάσσεται ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Β΄ (ως δανεικός από τον Αρη), υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές και κυπελλούχους Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από τον Άρη. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος είναι γεννημένος στις 21/5/2003 και έχει ύψος 1,87. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία Ποσειδών στη Θεσσαλονίκη και το 2019 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Άρη. Αγωνίστηκε σε επίπεδο Κ17 και Κ19 και πριν από ένα χρόνο παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Ολυμπιακό Β, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια (ένα γκολ) στη Super League 2 2022-23.

Είναι διεθνής με την U19 της Ελλάδας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε δύο ματς. Στην ΑΕΚ θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 55.

Κωνσταντίνε, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

?? Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος στα κιτρινόμαυρα!

?? Konstantinos Chrysopoulos joins AEK FC!??

?? Κωνσταντίνε, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

AEK FC X CHRYSOPOULOS

??Η επίσημη ανακοίνωση: https://t.co/jTUiyBL05J#aekfc #aekfcseason2023_24 #summertransfers #Chrysopoulos_55 pic.twitter.com/j9Ioc5OvkV

