Γκβάρντιολ: Η Μάντσεστερ Σίτι “έστρωσε χρυσάφι” στα πόδια του

Πρόταση για συμφωνία - ρεκόρ σε ότι έχει να κάνει με την απόκτηση αμυντικού στην Αγγλία, έχουν κάνει οι “πολίτες” στην ομάδα του νεαρού άσου.

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του μεταγραφικού «παζαριού». Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Κροάτης διεθνής κεντρικός αμυντικός, έχει εντυπωσιάσει και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του από τη Λειψία.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η Μάντσεστερ Σίτι έχει έρθει σε συμφωνία για τα δικαιώματα του, καθώς προσφέρει 95 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του, προτείνοντας του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα πέντε εκατ. ευρώ, ποσό που θα αποτελέσει ρεκόρ για την απόκτηση αμυντικού στην Αγγλία.

Το προηγούμενο ήταν τα 86 εκατ. που δαπάνησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Χάρι Μαγκουάιρ από τη Λέστερ το καλοκαίρι του 2019.

Η διοίκηση της Λειψίας, δαπάνησε 19 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει πριν από 1,5 χρόνο από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ήδη, ο μάνατζερ του είναι στις τελικές επαφές με την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο διεθνής αμυντικός έχει ρήτρα εξαγοράς 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του και ο Πεπ Γκουαρντιόλα τον θέλει για παρτενέρ του Ρούμπεν Ντίας στην άμυνα των «πολιτών», καθώς αναμένεται ν' αποχωρήσει ο Εϊμερίκ Λαπόρτ από την πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης.

Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Μαξ Εμπερλ, επιβεβαίωσε την επικείμενη μεταγραφή: «Ο Γκβάρντιολ και ο ατζέντης του μας γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να τελειώσει η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία. Πρόκειται για κίνηση κοντά στα 100 εκατ. ευρώ. Ο Γιόσκο θα καταλήξει στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και θα γίνει ο πιο ακριβός αμυντικός της ιστορίας», ανέφερε συγκεκριμένα ο Γερμανός παράγοντας

