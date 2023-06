Αθλητικά

Champions League - Μάντσεστερ Σίτι: Το τριπλό έπαθλο και η φιέστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Champions League από την Μάντσεστερ Σίτι. Οι αντιδράσεις Γκουαρντιόλα και το...τριπλό έπαθλο.

-

Ένα...τριπλό έπαθλο θα λάβει η Μάντσεστερ Σίτι μετά την κατάκτηση του Champions League με το 1-0 επί της Ίντερ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον αγώνα του European Super Cup με αντίπαλο τη Σεβίλλη, που θα γίνει στις 16 Αυγούστου στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όμως τα...προνόμια δεν τελειώνουν εκεί για τους νικητές. Η νέα «βασίλισσα» της Ευρώπης κέρδισε και το εισιτήριο για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία με το σχήμα των τελευταίων σεζόν, δηλαδή με 7ομάδες (μία από την Συνομοσπονδία και μία από την οικοδέσποινα χώρα).

Όμως αυτό το Champions League, όπως συνέβη και τις δύο προηγούμενες σεζόν, δίνει πρόσβαση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σούπερ Συλλόγων, που έχει προγραμματιστεί για 32 ομάδες από το 2025.

Οι τέσσερις τελευταίοι πρωταθλητές Ευρώπης εξασφαλίζουν απευθείας θέση. Το έχουν ήδη η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης, και θα ακολουθήσει η Μάντσεστερ Σίτι.

Αποφορτισμένος, αλλά και περήφανος για το τέλος της εφετινής διαδρομής που βρήκε τη Μάντσεστερ Σίτι για πρώτη φορά στην Ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης. Τροπαιούχο του Champions League 2022/23!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ένιωθε τα πάντα μετά το φινάλε του νικηφόρου τελικού επί της Ίντερ (1-0) και ζήτησε απ’ την UEFA και τη FIFA να «χαλαρώσουν» λίγο το καλεντάρι των ομάδων, διότι οι παίκτες είναι πλέον στα όριά τους.

«Κουρασμένος. Ήρεμος. Ικανοποιημένος. Έτσι νιώθω, όλα αυτά μαζί... Είναι τόσο δύσκολο να το κερδίσεις. Παίξαμε με μία πολύ καλά ομάδα. Στο ημίχρονο τους είπα "να έχετε υπομονή". Πρέπει να έχεις και λίγη τύχη μαζί σου. Ο Έντερσον έκανε μεγάλες επεμβάσεις κι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες. Ήταν γραμμένο στα αστέρια, μας ανήκει» τόνισε ο Καταλανός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Δεν ήμασταν στο καλύτερό μας επίπεδο. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο η ομάδα έκανε ένα βήμα μπροστά και ήμασταν εκεί. Δεν ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση απόψε». Οσο για τη νέα σεζόν; «Δεν έχω καθόλου ενέργεια τώρα να σκεφτώ την επόμενη σεζόν, είναι αδύνατο. Χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα, είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό που προηγήθηκε.

Οι παίκτες μας έχουν διεθνείς αγώνες τώρα. UEFA και FIFA, σκεφτείτε το. Η Premier League τελείωσε πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες, τώρα ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στο γήπεδο πάλι. Είναι πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν την επόμενη σεζόν.

Θα γιορτάσουμε στο ξενοδοχείο με την οικογένεια και τους φίλους μας. Τη Δευτέρα θα γίνει η παρέλαση στο Μάντσεστερ. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό το τρεμπλ».

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη