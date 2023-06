Αθλητικά

Champions League: Ο Γκουαρντιόλα μοιράζει το μπόνους του

Δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου για το μπόνους του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, από την κατάκτηση του Champions League.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μοίρασε το μπόνους της κατάκτησης του Champions League, στους υπαλλήλους της Μάντσεστερ Σίτι, «για να τους ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στην επιτυχία του συλλόγου».

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», «το ακριβές ποσό έχει κρατηθεί μυστικό, αλλά μερικοί από τους κορυφαίους αστέρες του συλλόγου παίρνουν μπόνους έως και 750.000 λίρες (α.α. 877.000 ευρώ) που έχουν στα συμβόλαιά τους, κάτι που προφανώς, ισχύει και για τον Γκουαρντιόλα.

Η βρετανική εφημερίδα, αναφέρει ότι στους υπαλλήλους της Μάντσεστερ Σίτι που κατάφεραν να λάβουν το αναλογικό μέρος των 877.000 ευρώ του Γκουαρντιόλα, περιλαμβάνονται ρεσεψιονίστ και προσωπικό ασφαλείας.

