Πτήση Θεσσαλονίκη – Βαρκελώνη: Αναγκαστική προσγείωση στη Νάπολη

Περιπέτεια για επιβάτες και πλήρωμα πτήσης της Agean από τη Θεσσαλονίκη στη Βαρκελώνη. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Νάπολης πραγματοποίησε αεροπλάνο της AEGEAN έπειτα από ένδειξη σταδιακής αποσυμπίεσης στην καμπίνα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει άλλο αεροσκάφος, προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μεταβούν στον τελικό τους προορισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση Α3 560 από Θεσσαλονίκη για Βαρκελώνη με 156 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος υπήρξε ένδειξη σταδιακής αποσυμπίεσης στην καμπίνα του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, ζήτησε άδεια αναγκαστικής προσγείωσης στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Νάπολης.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει άλλο αεροσκάφος, προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μεταβούν στον τελικό τους προορισμό».

