Οικονομία

Ρόδος - Σερβίρισμα διά θαλάσσης: Προκαταρκτική εξέταση με εντολή Εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Τι λένε οι εργαζόμενοι του beach bar.

-

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Ρόδου για τις συνθήκες γύρω από τις οποίες σερβιτόρος σε beach bar εξυπηρετούσε δια θαλάσσης τους πελάτες που έκαναν ηλιοθεραπεία σε πλωτές εξέδρες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για το περιστατικό αλλά και την επίσκεψη σήμερα το πρωί, κλιμακίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος και παράγγειλε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου πρόκειται να λάβουν καταθέσεις αλλά και στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου που αποτελούνταν από τον πρόεδρο Παναγιώτη Εγγλέζο και τον πρόεδρο του συλλόγου ξενοδοχοϋπαλλήλων Θανάση Σταμούλη, μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ρόδου επισκέφθηκαν τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για να τον ενημερώσουν για δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα στο νησί την περασμένη Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο κ. Εγγλέζος, «το ένα αφορά τον εργαζόμενο σερβιτόρο, του οποίου η εικόνα έχει κάνει το γύρο του κόσμου για το γεγονός ότι σερβίρει μέσα στη θάλασσα». «Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από τον εισαγγελέα να μεριμνήσει ώστε το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας δηλαδή τεχνικοί επιθεωρητές να έρθουν από την Αθήνα -γιατί δυστυχώς στην περιοχή μας δεν υπάρχει Τεχνική Επιθεώρηση, ένα αίτημα που εδώ και δέκα χρόνια το Εργατικό Κέντρο ζητάει επίμονα να δημιουργηθεί σε μία περιοχή όπου υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, δεν γίνεται να περιμένουμε από τον Πειραιά τους τέσσερις επιθεωρητές να έρθουν για να καλύψουν ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις» σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και προσέθεσε:

«Έγινε ενημέρωση στον κ. εισαγγελέα και για το άλλο περιστατικό του ξυλοδαρμού εργαζομένου στην Παλιά Πόλη και εκεί θα ξεκινήσει μία έρευνα ώστε να δούμε τα πραγματικά αίτια που έχουν συμβεί.

Εμείς σαν διοίκηση Εργατικού Κέντρου αλλά και σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων, παρόλο που οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ανακοίνωση ότι όλα είναι καλά και δεν θέλουν καμία υποστήριξη στην ουσία από το συνδικαλιστικό χώρο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε και αυτούς που υπέγραψαν το κείμενο αυτό και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που στο μέλλον θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες εντολές ή καταστάσεις στο χώρο της εργασίας τους».

Πάντως ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά» και πως «η γενική εικόνα στη περιοχή μας σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους είναι καλύτερη από ότι τα προηγούμενα χρόνια».

Παρέμβαση της κυβέρνησης

Για το ίδιο θέμα ως γνωστόν υπήρξε παρέμβαση και των υπουργών Εργασίας, Αδωνι Γεωργιάδη και Nαυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που έδωσαν εντολές να γίνουν άμεσα ελέγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι λένε οι εργαζόμενοι

Οι ίδιοι πάντως οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο beach bar, με ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαίνουν ότι «δεν εργαζόμαστε με "συνθήκες μεσαίωνα" όπως ειπώθηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε "εκβιαζόμαστε", ούτε "εξαναγκαζόμαστε" να κάνουμε πράγματα που δεν επιθυμούμε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Αντίθετα: Το beach bar στο οποίο εργαζόμαστε, στελεχώνεται από νέους ανθρώπους στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμαστε ήδη πολλά χρόνια, έχουμε κέφι και διάθεση για δουλειά, μεταξύ μας επικρατεί φιλικό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας για κοινό όφελος, παίρνουμε πρωτοβουλίες και μοιραζόμαστε ιδέες τις οποίες όλοι μαζί πραγματοποιούμε».

Ειδήσεις σήμερα:

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)

ΑΑΔΕ - ΔΟΥ: Φορολογικοί έλεγχοι χωρίς... σύνορα

Εκλογές - Βουλή: Η ορκωμοσία των 300 βουλευτών (εικόνες)