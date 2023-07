Οικονομία

Ρόδος: Η απάντηση του ιδιοκτήτη του beach bar για το σερβιτόρο που παραδίδει παραγγελία... κολυμπώντας

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μετά το σάλο που προκλήθηκε.

Ως «μεμονωμένο γεγονός» χαρακτήρισε το περιστατικό με τον σερβιτόρο που σχεδόν κολύμπησε για να σερβίρει τους πελάτες ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Ρόδο, σημειώνοντας πως επρόκειτο για επιλογή του ίδιου προκειμένου να πάρει πουρμπουάρ.

Ο ίδιος ανέφερε πως: «Είμαι επιχειρηματίας 27 χρόνια και ποτέ μου δεν είχα ούτε μία καταγγελία. Όλοι ζητούν να έρθουν και να δουλέψουν στα μαγαζιά μου, γιατί ξέρουν ότι και πληρώνω καλά και το κλίμα συνεργασίας είναι πολύ καλό. Είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο με το ζόρι ο εργαζόμενος;»

Συνέχισε, δε λέγοντας για τον συγκεκριμένο υπάλληλο,σε γραπτή δήλωσή του στο OPEN, πως: «Πέντε χρόνια είναι ο πιτσιρικάς εργαζόμενός μου. Είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και το έκανε για να πάρει τα «τυχερά» του (φιλοδώρημα). Το παιδί αυτό παίρνει μισθό 3.000 ευρώ το μήνα και εάν ο πελάτης του έταξε γερό πουρμπουάρ, μπήκε για να το πάρει. Η στολή αυτή είναι αδιάβροχη, αλλά γνωρίζω ότι το βίντεο το δημοσίευσε ψεύτικο προφίλ ανταγωνιστή που ήθελε να μου κάνει κακό και να στιγματιστεί η επιχείρησή μου»

Όσον αφορά το κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας που διενήργησε έλεγχο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δήλωσε: «Ήρθαν το απόγευμα εδώ 10 επιθεωρητές και τα βρήκαν όλα νόμιμα και έλεγχοι έχουν γίνει από το λιμενικό και δεν βρήκαν καμία παράβαση στη νομοθεσία. Όσο για τα τραπεζάκια, μπαίνουν και βγαίνουν, δεν είναι κατάχρηση. Ρώτησαν οι επιθεωρητές τους εργαζόμενους αν τους αναγκάζω να μπαίνουν στη θάλασσα και εκείνοι τούς είπαν πως το κάνουν για καλύτερο πουρμπουάρ και ξαφνικά βρίσκομαι εγώ να κατηγορούμαι που ποτέ κανείς δεν έχει να πει κάτι για εμένα. Πλέον η υπόθεση έχειπεράσει στα χέρια του δικηγόρου μου. Δεν θέλω να κάνω άλλη δήλωση, αλλά και ο εργαζόμενός μου τα ίδια θα σας πει».

