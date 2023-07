Life

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέθανε ο εγγονός του

Έφυγε από τη ζωή ο εγγονός του ηθοποιού Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η ανάρτηση της μητέρας του.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών έφυγε από την ζωή ο εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), Λέαντρο Ντι Νίρο Ροντρίγκεζ (Leandro De Niro Rodriguez), όπως αποκάλυψε σε μια συγκινητική της ανάρτηση, η μητέρα του, Ντρίνα Ντε Νίρο(Drena De Niro) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι υιοθετημένη κόρη του Ντε Νίρο μετά τον γάμο του με την ηθοποιό Νταϊάν 'Αμποτ (Diahnne Abbott).

«Ο όμορφος γλυκός μου άγγελος. Σε αγάπησα πέρα από λόγια και περιγραφές από τη στιγμή που σε ένιωσα στην κοιλιά μου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας του που μοιράστηκε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ήσουν η χαρά μου η καρδιά μου και ό,τι ήταν ποτέ αγνό και αληθινό στη ζωή μου. Μακάρι να ήμουν μαζί σου αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ήμουν μαζί σου. Δεν ξέρω πώς να ζήσω χωρίς εσένα αλλά θα προσπαθήσω να συνεχίσω και να διαδώσω την αγάπη και το φως που με έκανες να νιώσω όταν έγινα η μαμά σου. Σε αγαπούσαμε και σε εκτιμούσαμε τόσο βαθιά και εύχομαι αυτή η αγάπη και μόνο να μπορούσε να σε σώσει.

Λυπάμαι πολύ μωρό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός για το μοναχοπαίδι της και προσθέτει: «Αναπαύσου εν ειρήνη και στον Αιώνιο Παράδεισο, αγαπημένο μου αγόρι».

