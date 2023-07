Κοινωνία

Κάντζα: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Προαστιακού

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου από συρμό του Προαστιακού.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την στιγμή για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού, στον σταθμό της Κάντζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι εγκλωβισμένος κάτω από συρμό.

Σύμφωνα με την ΠΥ, πρόκειται για άνδρα μεσήλικα και στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στις γραμμές παραμένουν αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής.

