Τζώρτζια Κεφαλά: Η απάντηση στον Τζήμερο για το ντύσιμό της στη Βουλή

Άμεση ήταν η απάντηση της Τζώρτζιας Κεφαλά στον Θάνο Τζήμερο, ο οποίος κατέκρινε το ντύσιμό της στη Βουλή.

Λίγο μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε ο Θάνος Τζήμερος κατά της Τζώρτζια Κεφαλά για το ντύσιμό της στην ορκωμοσία της στη Βουλή.

Η τραγουδίστρια και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο λέει φαίνεται η ίδια στη Βουλή, μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια.

Στο σχόλιο του βίντεό της η Τζώρτζια Κεφαλά γράφει:

«Κάποια στιγμή, αργά και βασανιστικά ίσως, ο κόσμος μέσα και έξω απ’ τη Βουλή θα σταματήσει να υποκρίνεται. Ο καθένας θα κάνει το υπέροχο ταξίδι της ζωής του με τον τρόπο που επιθυμεί και θα ψάχνει τον εαυτό του χωρίς να κρίνει τους άλλους.

Αυτόν τον κόσμο ονειρεύομαι. Το αν τα κίτρινα ξυρισμένα μαλλιά, το ντεκολτέ ή τα γυαλιά προσθέτουν ή αφαιρούν σοβαρότητα το αφήνω στα υπέροχα μυαλά σας.

Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ μεγάλωσα δίπλα στη Βουλή, έκανα τις βόλτες μου στον Εθνικό Κήπο, έκανα πατίνια έξω απ’ τη Βουλή και μεγάλωσα στην Κουμπάρη 5 σαν παιδάκι γονιών θυρωρών. Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη που ένα παιδάκι μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή και να καταλήξει εδώ.

Από το να κάνει πατίνια 17 χρονών έξω από τη Βουλή, χωρίς κανέναν θείο στην Κορώνη, καταφέρνει να μπει μέσα στη Βουλή και να λέει τη γνώμη του. Αυτό είναι το εξαιρετικό με τη Δημοκρατία και εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Σας ευχαριστώ όλους».

