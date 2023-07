Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο λέκτορας για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό

Καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό ο λέκτορας του ΑΠΘ για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και της γιαγιάς του.

Ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του και της γιαγιάς της με αρσενικό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο 51 ετών λέκτορας του ΑΠΘ. Οι δικαστές του Εφετείου, τακτικοί και λαϊκοί, με την ετυμηγορία τους δεν διαφοροποιήθηκαν από την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου που τον είχε κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο, προσδοκώντας να «σπάσουν» την ποινή των δις ισοβίων που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως στον εντολέα τους.

Γιαγιά και εγγονή έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 2013, ύστερα από νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί αρχικά η δηλητηρίαση από αρσενικό. Πρώτα πέθανε η ηλικιωμένη, που νοσηλεύτηκε για μικρό διάστημα, και λίγες ημέρες αργότερα η εγγονή της. Οι υποψίες περί θανάτου από δηλητηρίαση επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εκτεταμένων εργαστηριακών εξετάσεων και την εκταφή των σορών.

Ο 51 ετών λέκτορας κατέστη κατηγορούμενος και προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2016, ενώ δύο χρόνια αργότερα -τον Μάρτιο του 2018- ακολούθησε η ομόφωνη καταδίκη του από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοφανής στα ποινικά και αστυνομικά χρονικά της χώρας υπόθεση έφτασε τον περασμένο Δεκέμβριο στο ακροατήριο του Εφετείου, με τον κατηγορούμενο να επιμένει για την αθωότητά του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αβάσιμες και αναπόδεικτες.

