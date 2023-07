Οικονομία

Τουρισμός - Αθήνα: αυξήθηκαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον τελευταίο μήνα, σε σύγκριση και με τα προηγούμενα έτη.

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον περασμένο μήνα, αυξημένη κατά 19,8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022, με τους επιβάτες να ανέρχονται σε 2,92 εκατ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 2,92 εκατ., αυξημένη κατά 19,8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022, αλλά και αυξημένη κατά 11,7% σε σχέση με το προπανδημικό έτος 2019. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 16,9% και 21,2% αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το 2019, τόσο οι επιβάτες εσωτερικού όσο και οι διεθνείς επιβάτες παρουσίασαν άνοδο κατά 16,3% και 9,7% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους έξι πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 12,07 εκατ., αυξημένη κατά 34,5% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 26,5% και 38,5% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 9,8% και 6% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του 2023 ανήλθε σε 105.607, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 15,5% σε σχέση με το 2022 και 4,6% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 9,1% και 21,1% σε σχέση με το 2022, ενώ σημείωσαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 8,2% και 2% αντίστοιχα.

