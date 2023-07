Κοινωνία

Φονική φωτιά στο Μάτι: Διακοπή μετά από αίτημα για άρση ασυλίας της Ρένας Δούρου

Νέα καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τη φονική φωτιά στο Μάτι, ώστε να αρθεί η βουλευτική ασυλία της Ρένας Δούρου.

Σε διακοπή της δίκης για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 οδήγησε η εκλογή της Ρένας Δούρου στη Βουλή, στις πρόσφατες εκλογές.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που επί οκτώ μήνες εκδικάζει την τραγωδία με την εκατόμβη νεκρών, θα διαβιβάσει στη Βουλή αίτημα για την άρση ασυλίας τής εκ των κατηγορουμένων Ρένας Δούρου, ώστε να μπορέσει να κριθεί από τη Δικαιοσύνη η τότε περιφερειάρχης Αττικής. Έτσι, έδωσε νέα δικάσιμο για τις 24 Ιουλίου προκειμένου έως τότε να έχει λάβει η τακτική Δικαιοσύνη την έγκριση του Κοινοβουλίου να κρίνει ποινικά τη νέα βουλευτή. Ωστόσο, αν στις 24 Ιουλίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Βουλή, το δικαστήριο θα δώσει νέα δικάσιμο.

Σύμφωνα με δήλωση της κατηγορούμενης, που ανέγνωσε στο δικαστήριο ο εκ των συνηγόρων της κατηγορουμένης Θεόδωρος Σχοινάς, η κ. Δούρου σκοπεύει να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία και πρόκειται να ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει άμεσα η σχετική διαδικασία ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δίκη. Στη δήλωσή της, η κ. Δούρου τονίζει πως αναμένει δίκαια κρίση καθώς δεν έχει διαπράξει τίποτε ώστε να φοβάται την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο εισαγγελέας της έδρας, Παναγιώτης Μανιάτης, έθεσε το θέμα που ανέκυψε μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου με την εκλογή της κ. Δούρου επισημαίνοντας ότι υπάρχει δικονομικό κώλυμα με την κατηγορούμενη. Ως εκ τούτου ζήτησε και έγινε δεκτό, καθώς ήταν μονόδρομος για το δικαστήριο που δίνει αγώνα δρόμου αναγνωρίζοντας τον ορατό κίνδυνο της παραγραφής σε επόμενους βαθμούς κρίσης, να διακοπεί η δίκη μέχρι να εξασφαλιστεί η άδεια της Βουλής.

Η διακοπή σηματοδοτεί ακόμη μία καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης της Δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό για τους 104 νεκρούς και τους 32 εγκαυματίες και ενώ πλέον συμπληρώνονται πέντε χρόνια από το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, οπότε η χώρα βίωσε τον όλεθρο που άφησε πίσω της η φωτιά στο Μάτι.

