Κοινωνία

Πόρτο Γερμενό: Περιπατητής βρέθηκε νεκρός σε φαράγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση άνδρα που είχε εξαφανιστεί από το περασμένο Σάββατο.

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος για την ανεύρεση 48χρονου Γερμανού περιπατητή, ο οποίος αναζητείτο μετά την εξαφάνισή του στην περιοχή Πόρτο Γερμενό.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του, από σκύλο της 1ης ΕΜΑΚ, σε φαράγγι κοντά στον Άγιο Κυπριανό.

Ο άτυχος άνδρας, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ήταν αγνοούμενος από την περασμένη Πέμπτη 29 Ιουνίου και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί το περασμένο Σάββατο 1η Ιουλίου στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου.

Τη δήλωση εξαφάνισης έκανε το πρωί του Σαββάτου στο ΤΑ Κορωπίου η 41χρονη σύντροφός του, η οποία ανέφερε ότι ο 48χρονος είχε φύγει με το μισθωμένο αυτοκίνητό του, για άγνωστη περιοχή, προκειμένου να περπατήσει στη φύση, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιουνίου. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας της τηλεφώνησε και της έστειλε φωτογραφίες από σημείο όπου υπήρχαν πεύκα μέχρι τη θάλασσα, χωρίς να αναφέρει την περιοχή.

Έκτοτε του τηλεφωνούσε εκείνη και ενώ το τηλέφωνό του καλούσε, ο 48χρονος δεν απαντούσε. Για αυτόν τον λόγο η γυναίκα προχώρησε στη δήλωση εξαφάνισης, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Από την έρευνα, η οποία ξεκίνησε αμέσως, διαπιστώθηκε ότι το τηλέφωνο του 48χρονου εξέπεμπε σήμα από την κεραία της Θίσβης Βοιωτίας και σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τη βάση.

Σε συνδυασμό και με τις φωτογραφίες οι έρευνες εστιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου super puma της Πυροσβεστικής, όπου χθες βρέθηκε το μισθωμένο αυτοκίνητο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν με εντατικότερο ρυθμό, τόσο στη στεριά όσο και από το Λιμεναρχείο Κορίνθου στη θάλασσα, μέχρι που ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ από την Ελευσίνα εντόπισε τον άτυχο άνδρα νεκρό στο φαράγγι.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργείται από το ΤΑ Κορωπίου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μπακογιάννη: η Βουλή δεν είναι τσίρκο, ελπίζω να μην δούμε μια “τραγωδία” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Δις ισόβια στον λέκτορα για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό

Σουφλί: Διασωληνώθηκε γυναίκα μετά από εισβολή ληστών στο σπίτι της (βίντεο)