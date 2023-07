Κοινωνία

Πατήσια: Μετέτρεψε σπίτι σε “ξενώνα” για μετανάστες - Τους χρέωνε €100 το μήνα

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικές αρχές και τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 28ης Ιουνίου 2023 στα Πατήσια, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 33χρονος αλλοδαπός για διευκόλυνση διαμονής τρίτων προσώπων και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την προώθηση αλλοδαπών από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ διατηρούσε, διαμέρισμα- «ξενώνα» στα Πατήσια, όπου φιλοξενούσε μετανάστες μέχρι να βρεθεί τρόπος να φύγουν από τη χώρα.

Στο διαμέρισμα είχε διώροφα κρεβάτια, όπου κοιμούνταν οι παράνομοι αλλοδαποί, πληρώνοντας 100 ευρώ το μήνα ο καθένας.

Εντός του «ξενώνα» εντοπίστηκε 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου κινήθηκε η διαδικασία καταγραφής και διοικητικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής του.

Στην κατοχή του 33χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρία διαβατήρια (Ελλάδας, Καμερούν, Τόνγκο)

δελτίο αιτήσαντος ασύλου,

άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνή προστασία,

ταυτότητα Γαλλίας,

το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

