Ίος - Daily Mail: Η νεκροψία θα δείξει αν τα αγόρια από την Ιρλανδία ήπιαν ποτά - “μπόμπες”

Στον Πειραιά για νεκροψία οι σοροί. Στην Ελλάδα για να παραλάβουν τα παιδιά τους οι συντετριμμένοι γονείς.

Ο απροσδόκητος και άδικος θάνατος των δύο συμμαθητών από την Ιρλανδία Andrew O'Donnell and Max Wall που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους με καλοκαιρινές διακοπές στο νησί της Ίου απασχολεί όλες αυτές τις ημέρες τα βρετανικά και ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, οι σοροί των δύο 18χρονων αγοριών μεταφέρθηκαν στον Πειραιά για νεκροψία, ενώ οι συντετριμμένοι γονείς τους έχουν φτάσει στην Ελλάδα για να παραλάβουν στη συνέχεια τα αγόρια τους και να τα μεταφέρουν «σπίτι». Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο O'Donnell φαίνεται πως έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του ενώ περπατούσε προς το ξενοδοχείο του κατά μήκος απότομων βράχων τα ημερώματα του Σαββάτου, μετά από βραδινή έξοδο στη Χώρα της Ίου.

Η σορός του O'Donnell βρέθηκε το πρωί της Κυριακής και ο φίλος του, Max Wall, κατέρρευσε από σοκ κοντά στο λιμάνι στις 2 το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του φίλου του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων. Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία διεξάγει δύο ξεχωριστές έρευνες ενώ σύμφωνα με αναφορές εξετάζεται το σενάριο τα δύο θύματα να μέθυσαν από νοθευμένα ποτά «μπόμπες», που μπορεί να κατανάλωσαν στη νυχτερινή τους έξοδο.

Σε δήλωση της στη βρετανική ταμπλόιντ, η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου δήλωσε ότι «αν και τα τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι του O'Donnell υποδηλώνουν με την πρώτη ματιά ότι ξέφυγε από την πορεία του, σκόνταψε και έπεσε, διερευνούμε και το σενάριο της εγκληματικής αμέλειας».

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας που θα διενεργηθεί σήμερα θα είναι «κομβικά» για τον καθορισμό της γραμμής έρευνας για τους θανάτους των δύο άτυχων 18χρονων. «Εάν επαληθευτεί από τα ευρήματα της αυτοψίας που θα διεξαχθεί την Τρίτη (ότι κατανάλωσαν νοθευμένα ποτά), οι αρχές θα κινηθούν για να ξεκινήσουν ποινική έρευνα», δήλωσαν οι αστυνομικοί.

