12χρονη - Κολωνός: Σε δίκη οι 26 κατηγορούμενοι - Για μαστροπεία κατηγορείται η μητέρα της

Για μαστροπεία κατηγορείται και ο 53χρονος και ο "Μιχάλης". Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Την παραπομπή σε δίκη 26 κατηγορουμένων στην πρώτη δικογραφία για υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, μεταξύ των οποίων ο πρωταγωνιστής της φρίκη αλλά και η μητέρα του παιδιού, εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο αρμόδιος Εισαγγελέας .

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης ζητά από τους δικαστές να παραπέμψουν σε δίκη όλους τους κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στην πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση του παιδιού.

Στην πλειονότητα τους οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής ενώ οι 53χρονος,η μητέρα του κοριτσιού αλλά και ένα τρίτο πρόσωπο,που αποκαλείται " Μιχάλης" κατηγορούνται για μαστροπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Νούλης αναφέρεται εκτενώς στην εξαιρετικά άσχημη οικονομική κατάσταση της πολυμελούς οικογένειας η οποία,όπως τονίζει, ήταν η αιτία για την σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού από τον 53χρονο που επωφελήθηκε από την ανάγκη τους.

Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων θα έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που θα αποφανθεί για την υπόθεση,το επόμενο διάστημα. Για την υπόθεση της μαστροπείας σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού είναι κατηγορούμενοι και στις δύο δικογραφίες 38 πρόσωπα, με τους 30 να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

