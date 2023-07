Τεχνολογία - Επιστήμη

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Κόβουν… την ανάσα οι εργασίες Γάλλων αλπινιστών (εικόνες)

Μια ομάδα επτά αλπινιστών με υψηλή εξειδίκευση, ήρθε από τη Γαλλία για την επιθεώρηση και τις εργασίες συντήρησης καλωδίων και πυλώνων.

«Κόβουν την ανάσα» οι εικόνες από τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των καλωδίων και των εξωτερικών επιφανειών των πυλώνων της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου.

Η ΓΕΦΥΡΑ, παραχωρησιούχος εταιρεία της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, ξεκίνησε εργασίες στο πλαίσιο του τακτικού κύκλου συντήρησης, προσφέροντας ταυτόχρονα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους βρεθούν σε κοντινή απόσταση.

Ειδικότερα, μια ομάδα επτά αλπινιστών με υψηλή εξειδίκευση, ήρθε όπως κάθε χρόνο από τη Γαλλία αποκλειστικά για την επιθεώρηση και τις εργασίες συντήρησης καλωδίων και πυλώνων.

Οι εργασίες της ομάδας αλπινιστών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, η κίνηση στη Γέφυρα διεξάγεται κανονικά.

