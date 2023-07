Life

“The 2Night Show”: Ο “Mr Chem”, τα πειράματα και το γιορτινό “αντίο” για το καλοκαίρι (βίντεο)

Με μια διαφορετική εκπομπή και ξεχωρτιστούς καλεσμένους, έριξε αυλαία η εκπομπή “The 2Night Show” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Τρίτη το «The 2Night Show» έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με καλοκαιρινή διάθεση και πολύ κέφι!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές και σάλπαρε με ένα καράβι, γεμάτο καλεσμένους και μουσική!

Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Δημήτρης Κουλουμάσης, ο καθηγητής της Λεοντείου που κατάφερε να κάνει τη Χημεία viral στο TikTok.

Ο «Mr Chem», με τη βοήθεια του Γρηγόρη, έκανε απίθανα πειράματα στο στούντιο και εντυπωσίασε τους πάντες.

Στην παρέα του «The 2Night Show» προστέθηκε η εντυπωσιακή Σάσα Μπάστα, η οποία πριν ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία, πέρασε από το «κότερο της εκπομπής» για να παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι.





Στο «The 2Night Show» της Τρίτης, ο Γρηγόρης υποδέχθηκε και την Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία ανέβηκε στο σκάφος του Γρηγόρη, μαζί με τον αγαπημένο της αδερφό Νικόλα Μαλακοδήμο και μίλησαν για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας τους, αλλά και για τα μελλοντικά τους σχέδια

Στο τελευταίο «The 2Night Show» της χρονιάς, η Ελευθερία Ελευθερίου, που πήρε τη βάρκα της επιστροφής από το «Survivor», ανέβηκε στο πλοίο του Γρηγόρη για να πει το καινούργιο της τραγούδι, αλλά και για να εξηγήσει όσα παρεξηγήθηκαν με την παρουσία της στο ριάλιτι.

Τέλος, οι αγαπημένοι «Alcatrash», που φέτος ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον Νίκο Μουτσινά μετά από 5 χρόνια καθημερινής παρουσίας, πέρασαν από το «ακυβέρνητο καράβι» του Γρηγόρη και του ευχήθηκαν «καλό καλοκαιράκι».

#The2NightShow

