Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Σκολίωση, φωτοδερματοπάθειες και διαταραχές φωνής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη και οι συμπαρουσιαστές της, μας καλούν κάθε μέρα στον ΑΝΤ1, για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

-

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποια είναι τα συμπτώματα της σκολίωσης και της κύφωσης και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο; Ο φυσικοθεραπευτής - χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς και ο χειρουργός - ορθοπαιδικός Γιώργος Κελάλης εξηγούν όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Ποιες είναι οι φωτοδερματοπάθειες; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Παναγιώτα Ρήγα μας λέει πώς μπορούμε να προστατευτούμε.

Που οφείλονται οι διαταραχές της φωνής; Ο χειρουργός ΩΡΛ & φωνίατρος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος εξηγεί πώς καταπονούμε τη φωνή μας. Στη συνέχεια, η ειδική φωνοθεραπεύτρια – λογοθεραπεύτρια – ψυχολόγος, Ελπίδα Κουτσουμπάκη, δείχνει ασκήσεις φωνητικής για ενδυνάμωση φωνής και ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφάδος εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να προστατεύει τη φωνή του ένας ηθοποιός.

Πότε κάνουμε λεύκανση στα δόντια; Η χειρουργός οδοντίατρος Ξανθίππη Τσαχαλίδου αναλύει όσα πρέπει να ξέρουμε πριν κάνουμε λεύκανση και τι πρέπει να αποφεύγουμε μετά.

Τι είναι οι φυτικές στερόλες και γιατί αποτελούν το μυστικό για χαμηλή χοληστερόλη; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για ισορροπημένη διατροφή και χαμηλή χοληστερόλη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Η Τζώρτζια Κεφαλά έπρεπε να μου πει κι “ευχαριστώ” (βίντεο)

ΠΑΣΟΚ: Ο Λοβέρδος αποχώρησε από το κόμμα

Τρίκαλα: ανήλικος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε με φίλους του