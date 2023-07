Κοινωνία

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πού και πότε θα δείτε τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Πότε θα είναι διαθέσιμες οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα, πού μπορούν να τις δουν οι υποψήφιοι και πώς υπολογίζονται τα μόρια.

Μετά τις 10:00 αύριο, Πέμπτη 06.07.2023, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμοί των ειδικών και μουσικών μαθημάτων των Πεναλλαδικών Εξετάσεων 2023, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους ΕΔΩ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους, μέσω της εφαρμογής «Υπολογισμός Μορίων» και για τις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

