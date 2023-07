Κοινωνία

Άλιμος: Εμπρηστικός μηχανισμός διέλυσε οχήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στιγμή του εμπρησμού οχημάτων καταγράφηκε σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1. Σοβαρές καταστροφές στο σημείο.

-

Σοβαρές καταστροφές προκλήθηκαν σε οχήματα μετά από εμπρηστική επίθεση που έγινε στον Άλιμο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, μηχανάκι με άγνωστο οδηγό πέρασε από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένα οχήματα εταιρείας υποβρύχιων επισκευών και πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό σε βαν.

Το βαν της εταιρείας και μία μοτοσικλέτα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές καταστροφές υπέστη ακόμα ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο εκεί.

Σύμφωνα, πάντως, με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος είναι σε κατάσταση σοκ, δεν είχε δεχθεί κάποια απειλή.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: “Αν είχε έρθει ασθενοφόρο, ίσως να είχε σωθεί ο άνθρωπός μας”

Φρίντα Κάλο: Η ζωγράφος από το Μεξικό που κατέκτησε τον κόσμο

ΑΑΔΕ - Βουλιαγμένη: “Λουκέτο” σε beach bar (εικόνες)