Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τελεσίγραφο λίγων ημερών σε μεγαλοοφειλέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ενδιαφέρον των οφειλετών για ένταξη στις ρυθμίσεις παραμένει χαμηλό και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης εξετάζει σχέδιο βελτιώσεων για να γίνουν ελκυστικότερες.

-

Τελευταία ευκαιρία στους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ να σπεύσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως την 1η Αυγούστου, πριν δημοσιοποιηθούν οι λίστες με τα ονόματά τους, δίνει η ΑΑΔΕ.

Η φορολογική διοίκηση πριν την οριστική δημοσιοποίηση των οφειλών, θα αποστείλει τελεσίγραφο στις 18 Ιουλίου στους οφειλέτες που βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» προειδοποιώντας τους ότι έχουν προθεσμία 15 ημερών να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, δηλαδή, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2023.

Σημειώνεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι καταστάσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 θα επικαιροποιηθούν μέχρι την 4η Αυγούστου.

Στις λίστες περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, και την εφορία οι οποίες υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται

Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

Ειδικότερα:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,

οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων, και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στη σχετική απόφαση υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της καταβολής από τους οφειλέτες των απαιτητών δόσεων ρύθμισης ή τυχόν έναντι ποσών για την εξόφληση της οφειλής, ιδίως κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου 2023, όχι με χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη, αλλά με χρήση ειδικού κωδικού RF (τραπεζικό προϊόν ΔΙΑΣ «ΕΦΚΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ») ο οποίος εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ η Εφορίας ούτως ώστε να ενημερωθεί το σύστημα άμεσα με την εν λόγω καταβολή.

Ωστόσο, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το imerisia.gr.

Αιτήματα οφειλετών για τη διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στα αρμόδια τμήματα με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.

Βελτιώσεις στις ρυθμίσεις

Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των οφειλετών παραμένει μικρό για ένταξη στις ρυθμίσεις των 36, 72 και 120 δόσεων που ολοκληρώνονται σε 25 ημέρες, επί τάπητος τίθεται το θέμα διορθωτικών αλλαγών για τη βελτίωση των όρων της ρύθμισης των 36 και 72 δόσεων για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των οφειλετών.

Πριν από λίγες ημέρες ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης σημείωσε ότι «θα κάνουμε αξιολόγηση των ρυθμίσεων που έχουμε ως τώρα, για να δούμε που υπάρχει αποτυχία», ενώ ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχει με τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπροσώπους φορέων και επιμελητηρίων, φαίνεται να δέχεται πιέσεις για μια νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Κύκλοι του υπουργείου ανέφεραν ότι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί είναι να θεσπιστεί μία νέα ρύθμιση, κοινή για χρέη τόσο σε Ταμεία όσο και σε Εφορία. Μια τέτοια απόφαση βέβαια προϋποθέτει τη συναίνεση της Κομισιόν.

Με δεδομένο ότι στη δεύτερη έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας η Κομισιόν επέκρινε με αυστηρότητα τις νέες ρυθμίσεις χρεών στην εφορία, επισημαίνοντας ότι υπονομεύουν την κουλτούρα πληρωμών, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση να προχωρήσει ένας νέος ευνοϊκός διακανονισμός χρεών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πού και πότε θα δείτε τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Φρίντα Κάλο: Η ζωγράφος από το Μεξικό που κατέκτησε τον κόσμο

ΑΑΔΕ - Βουλιαγμένη: “Λουκέτο” σε beach bar (εικόνες)