Μαντόνα: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

Δημοσιεύματα τονίζουν ότι «δεν αναρρώνει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν», μετά τη λοίμωξη που υπέστη και την νοσηλεία της σε ΜΕΘ.

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της «βασίλισσας της ποπ», Μαντόνα μετά την νοσηλεία της σε μονάδα εντατικής θεραπείας την περασμένη εβδομάδα, εξαιτίας μιας «σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης».

Όπως αναφέρει το TMZ η σταρ «δεν αναρρώνει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν». Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα σημειώνει ότι εξακολουθεί να είναι «αδύναμη και πολύ κουρασμένη» με αποτέλεσμα να περνά αρκετές ώρες στο κρεβάτι.

Λόγω της λοίμωξης που υπέστη η πολυαναμενόμενη περιοδεία της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη έχει αναβληθεί. Σημειώνεται ότι θα ξεκινούσε στις 15 Ιουλίου με πρώτο σταθμό το Βανκούβερ. Η λίστα περιλαμβάνει 37 ημερομηνίες με τελευταίο σταθμό το Άμστερνταμ την 1η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η διάσημη τραγουδίστρια προς το παρόν δεν έχει συζητήσει για την περιοδεία με κανέναν άτομο του στενού περιβάλλοντός της.

