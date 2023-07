Συνταγές

Γεμιστά του 5λεπτου από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Το απόλυτα καλοκαιρινό φαγητό στην πιο εύκολη εκδοχή του μας δείχνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Εύκολα γεμιστά του 5λεπτου έφτιαξε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό", δίνοντας μια απλή εναλλακτική στο πιο νόστιμο και...μπελαλίδικο φαγητό του καλοκαιριού.

Τα βήματα για τα γεμιστά

Αφαιρούμε τα καπάκια από τις ντομάτες και τις πιπεριές για τα γεμιστά.

Κόβουμε καπάκι – φέτα από την πιπεριά και αφαιρούμε τους σπόρους και τις μεμβράνες.

Αφαιρούμε καπάκι – φέτα κι από την ντομάτα και με κουτάλι, αδειάζουμε σε μπολ τη ψίχα, αν οι ντομάτες έχουν κοτσάνι το αφήνουμε επάνω για περισσότερο άρωμα.

Εύκολη γέμιση για γεμιστά

Αφήνουμε τα ζουμιά της ντομάτας και τους σπόρους και βάζουμε στο μπλέντερ μόνο τη ψίχα της ντομάτας.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα αλέθουμε.

Τα βάζουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε το πλιγούρι ή το ρύζι για γεμιστά (10 κ.σ. όσα είναι και τα λαχανικά μας).

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και τα μισό ελαιόλαδο.

Τέλος, ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, μαϊντανό και δυόσμο και ανακατεύουμε καλά.

Εύκολα γεμιστά στο ταψί

Γεμίζουμε τις γεμιστές ντομάτες και πιπεριές κατά τα 3/4.

Σκεπάζουμε με το καπάκι αντίστοιχα στις πιπεριές και τις ντομάτες.

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη και περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Κόβουμε τη πατάτα σε μικρά κομμάτια και τι βάζουμε ανάμεσα στα γεμιστά

Ψήνουμε για 1 ώρα και 10 λεπτά στους 180 ?C, στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα.

Τα εύκολα γεμιστά χωρίς κιμά είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό φαγητό που αρέσει σε όλους και ταιριάζει με φέτα η σπιτικό τυρί!

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό"

