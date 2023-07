Τοπικά Νέα

Πάτρα: Επίθεση κουκουλοφόρων στο γαλλικό υποπροξενείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων, επιτέθηκε και σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή.

-

Σκηνικό μεγάλης έντασης διαδραματίστηκε μία περίπου ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της Πάτρας και ειδικότερα στην οδό Πατρέως.

Ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων, επιτέθηκε στο Γαλλικό υποπροξενείο με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία, με μπογιές και πυροσβεστήρες τόσο στο κτίριο όσο και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόταν στο σημείο.

Οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή, πετώντας τους μπουκάλια, σύμφωνα με το tempo24.news.

Οι κουκουλοφόροι εκτός από το κτίριο προκάλεσαν ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Αίθριος ο καιρός με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή