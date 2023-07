Πολιτισμός

Οι Λειψοί γίνονται πρότυπος προορισμός υδατικής αυτονομίας με μηδενικές διαρροές

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον βιώσιμο τουρισμό πραγματοποίησαν οι Λειψοί, με στόχο την oρθή χρήση υδάτινων πόρων που παράγονται μέσω αφαλάτωσης. Στο πλαίσιο παγκόσμιας πρωτοβουλίας που υλοποιούν στην Ελλάδα το finish με τη Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) https://www.youtube.com/watch?v=zUTiuRRgDBo, ομάδα δράσης με την ενεργή στήριξη του Δήμου Λειψών, εξόπλισαν όλα τα νοικοκυριά του νησιού με ειδικά φίλτρα εξοικονόμησης νερού, δείχνοντας τον σωστό τρόπο χρήσης των συσκευών και βοηθώντας στην τοποθέτησή τους.

Παράλληλα, έπειτα από ενέργειες του Δήμου για την αγορά ψηφιακού εντοπιστή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, μηδενίζονται οι διαρροές νερού καθώς πλέον εντοπίζεται και αποκαθίσταται κάθε πρόβλημα που θα οδηγούσε σε σπατάλη πόρων. Για το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος χλωρίωσης και θα γίνει αναβάθμιση της μονάδας αφαλάτωσης ύστερα από μελέτη και αίτημα του Δήμου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο στόχος είναι ο πλήρης έλεγχος της ποιότητας του νερού αλλά και η ενίσχυση της ημερήσιας παραγωγής κατά 15%, ώστε να προβλεφθεί η αυξανόμενη τουριστική κίνηση με 24ωρη και χωρίς διακοπές, παροχή νερού.«Το αποτέλεσμα των ενεργειών που ήδη υλοποιούνται εντυπωσιάζει.

Μόνο για τον Ιούνιο του 2023 δαπανήθηκαν 4.000 κυβικά νερού λιγότερα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, οδηγώντας σε μια εντυπωσιακή μείωση κατανάλωσης νερού της τάξης του 32%», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος και πρόσθεσε πως, «η αποδοχή των τουριστών στο βιώσιμο κάλεσμα μας είναι μεγάλη και οι κρατήσεις για τους Λειψούς έχουν ανοδική πορεία με την πληρότητα στο νησί της Καλυψούς να εκτιμάται πως θα "αγγίξει" το 95% για τον Ιούλιο και Αύγουστο. Μέσα από τις παρεμβάσεις μας, θα διατίθεται στο μέλλον επαρκές πόσιμο νερό με πολύ καλύτερη ποιότητα τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες μας».

