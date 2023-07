Πολιτική

Βουλή - Σταϊκούρας: Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Aναλυτική παρουσίαση των δέκα προτεραιοτήτων που θα έχει το Υπουργείο σε σημαντικά έργα υποδομών και μεταφορών.

Αποτελεσματικότητα και ρεαλισμός, ενίσχυση στην ασφάλεια, την ποιότητα, την αποδοτικότητα των πόρων με ενίσχυση στις πράσινες υποδομές και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, περιλαμβάνουν οι στόχοι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανέφερε ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στην Ολομέλεια.

Ο κ. Σταϊκούρας, παράλληλα, προχώρησε και σε μια αναλυτική παρουσίαση των δέκα προτεραιοτήτων που θα έχει το Υπουργείο σε σημαντικά έργα υποδομών και μεταφορών.

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε ότι στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσής μας είναι:

Η αποτελεσματική προώθηση των εν εξελίξει έργων και ο ρεαλιστικός σχεδιασμός νέας δέσμης έργων.

Η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών και των μεταφορών.

Η βελτίωση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων, εθνικών και ευρωπαϊκών.

Η προώθηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των δομών του τομέα.

Η ενίσχυση των «πράσινων» υποδομών και μεταφορών.

Η ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Στόχοι -όπως είπε ο υπουργός- «που θα επιδιωχθούν να επιτευχθούν σε περιβάλλον δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων. Για αυτό και θα υιοθετηθούν οι αρχές της συμπληρωματικότητας» επισημαίνοντας ότι «η πατρίδα έχει ανάγκη τις διαφανείς και έντιμες συνεργασίες όλων μας».

Ο κ. Σταϊκούρας έθεσε δέκα προτεραιότητες που είναι:

Η υλοποίηση εμβληματικών έργων υποδομής, ώστε η Ελλάδα να συνδέει και να ενώνει, να μην αποκλείει, ούτε να απομακρύνει. Μεταξύ άλλων, το Μετρό Θεσσαλονίκης όπου εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει οριστικοποιηθεί και η τελική χάραξη των νέων επεκτάσεών του ώστε η ωρίμανση της δημοπράτησης της - κατά προτεραιότητα - επέκτασης προς τα βορειοδυτικά, να προχωρήσει μέσα στην τετραετία που ξεκινάει. Σύντομα, μετά την παράδοση του βασικού έργου, θα παραδοθεί σε λειτουργία και η επέκταση προς Καλαμαριά.

Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην τετραετία, ενώ το τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα εκτιμάται ότι θα παραδοθεί έως τις αρχές του 2024.

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα- Πύργος που οι εργασίες του ξεκίνησαν, τον Μάρτιο του 2022, και έχει σημειώσει πρόοδος υλοποίησης άνω του 15%. Έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Η οδική σύνδεση 'Ακτιο - Αμβρακία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης όπου τα πρώτα εργοτάξια εγκαταστάθηκαν μέσα στο 2022 και όλα τα μέτωπά του θα έχουν ανοίξει εντός του 2024με εκτίμηση εντός της τετραετίας να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, ενώ στο μεταξύ, θα δρομολογηθεί και η κατασκευή του τμήματος Χανιά - Χερσόνησος.

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, που είναι σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες, και η πρόοδος είναι σχεδόν στο 50%. Και ήδη ο πρώτος μετροπόντικας έχει ήδη διανύσει τα πρώτα 30 μέτρα, και είναι σε φάση συστηματοποίησης της εκσκαφής. Ο δεύτερος μετροπόντικάς είναι ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων καθώς υλοποιείται η προμήθεια 650 νέων οχημάτων μηδενικών ρύπων, ηλεκτρικών και φυσικού αερίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα νέα λεωφορεία αναμένεται να ενταχθούν στους στόλους των δύο πόλεων στις αρχές του 2024. Επίσης, θα ξεκινήσουν, εκτιμάται εντός του 2023, οι διαδικασίες για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού προμήθειας επιπλέον 650 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυρίως ηλεκτρικών, αργής και ταχείας φόρτισης, που προγραμματίζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Η αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος, των υποδομών και της οργάνωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπου το Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας αναβαθμίζεται. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το 2ο εξάμηνο του 2023, και ο χρόνος υλοποίησης είναι 2 έτη. Επίσης θα εισαχθεί, μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2023, νομοσχέδιο για το νέο οργανισμό της Υ.Π.Α. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου οργανισμού, ο οποίος θα έχει τα εφόδια να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, άμεσα και αποτελεσματικά. Επίσης, θα δρομολογηθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Προωθείται η κύρωση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, με όραμα εναρμονισμένο προς τις στρατηγικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε., και με κεντρικό στόχο τη μείωση των ατυχημάτων κατά 30% ως το 2025 και κατά 50% ως το 2030.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει 44 δράσεις και 200 μέτρα οδικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων:

τη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας,

την υλοποίηση Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας,

την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων για την ψηφιακή καταγραφή των οδικών παραβάσεων,

την ανάπτυξη Ψηφιακής Υποδομής Ταυτοποίησης Οχημάτων.

Η ενίσχυση της αεριοκίνησης, της ηλεκτροκίνησης και της υδρογονοκίνησης. Καθώς, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, και δρομολογείται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την υδρογονοκίνηση. Στόχος, είπε ο κ. Σταϊκούρας, είναι να τεθούν σε λειτουργία 11.000 δημόσια προσβάσιμοι φορτιστές σε κοινόχρηστους χώρους αστικών κέντρων έως τις αρχές του 2026.

Η υλοποίηση επενδύσεων σε αρδευτικά δίκτυα. Ήδη, μεγάλα αρδευτικά έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, όπως της περιοχής Βάλτου-Αμφιλοχίας, στο Μπραμιανό της Ιεράπετρας, το φράγμα Ενιπέα και το φράγμα του Ταυρωνίτη. Σε αυτά προστίθενται 63 μεγάλα αρδευτικά έργα, προϋπολογισμού 784 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης, η υλοποίηση των οποίων θα επιταχυνθεί.

Η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης, που αφορά την εισαγωγή της χρήσης τραπεζικών καρτών και κινητών τηλεφώνων για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο πλαίσιο, αυτό μέσο κομίστρου θα αποτελεί η ίδια η τραπεζική κάρτα, είτε σε μορφή πλαστικού είτε ενσωματωμένη στο κινητό τηλέφωνο. Επίσης, το σύστημα, μέσω τακτικών εκκαθαρίσεων που θα πραγματοποιεί, θα είναι σε θέση να χρεώνει τους επιβάτες το φθηνότερο οικονομικό πακέτο που είναι διαθέσιμο, βάσει της πολιτικής κομίστρου του ΟΑΣΑ.

Η ψηφιοποίηση εργασιών. Με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, θα αναβαθμιστεί το ΕΣΗΔΗΣ δημοσίων έργων. Θα δημιουργηθεί νέο πληροφοριακό σύστημα απλούστευσης των διαδικασιών διαχείρισης των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Θα δημιουργηθεί εθνικός ψηφιακός χάρτης απαλλοτριώσεων καθώς και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων του Υπουργείου, ολοκληρωμένο πληροφοριακό ψηφιακό σύστημα διαχείρισης τεχνικών έργων και πόρων του Υπουργείου, καθώς και το Μητρώο Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, για τη διαχείριση όλων των σημείων φόρτισης στην επικράτεια.

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της Τεχνολογίας Μοντελοποίησης στην Ελλάδα. Καθώς, αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων, αποτρέποντας λάθη, υπερβάσεις χρόνου και κόστους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής αυτών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στον τομέα των Υποδομών και των Μεταφορών «η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά, έχει παράξει σημαντικό έργο» και δεσμεύτηκε πως «θα εργαστώ, έντιμα και σκληρά, για να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη. Θα συνεργαστώ με δημιουργική διάθεση και αίσθημα δικαίου με όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα, από την δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα»

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, σε παρέμβασή του επέκρινε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα πως δεν είπαν «ούτε μισή κουβέντα» για τους σιδηροδρόμους ειδικά όταν πριν λίγους μήνες είχαμε την μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ρώτησε τον υπουργό εάν θα συνεχίσει την πολιτική του προηγούμενου υπουργού κ. Κ. Καραμανλή «που εγκατέλειψε τον σιδηρόδρομο για να προχωρήσει το σχέδιο των ΣΔΙΤ στο δίκτυο». Ο κ. Παππάς ανέφερε πως η Ξάνθη δεν έχει να δει τρένο εδώ και τέσσερα χρόνια. Το τρένο δεν βλέπουμε να πηγαίνει στην Πάτρα ούτε αυτή την τετραετία. Στον Πύργο υπάρχει τεχνική βάση και δεν υπάρχουν δρομολόγια. Τώρα που μιλάμε υπάρχει στην Αττική πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση και την σηματοδότηση» και κατέληξε λέγοντας πως «δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η εκκωφαντική σιωπή. Μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο να κλείσει το τρένο ως μέσο μεταφοράς και να ασχολείται μόνο με εμπορευματικές μεταφορές;» Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρώτησε τον υπουργό εάν είναι στο τραπέζι ακόμα το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης του σιδηροδρομικού σχεδίου και υπάρχει ατζέντα που έχετε και δεν πρέπει να την ξέρει η εθνική αντιπροσωπεία;». Τέλος έθεσε και το θέμα της ΕΥΔΑΠ ρωτώντας εάν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα η στρατηγική σας ή θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της συντήρησης του εξωτερικού δικτύου της.

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Ο κ. Σταϊκούρας απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, αυτή της αυταπάτης, των ψευδαισθήσεων και των μουσαμάδων που την εκφράζετε εσείς και η δική μας που μιλάει με έργα, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα» Ο υπουργός, επισήμανε στον κ. Παππά ότι «η τρίτη προτεραιότητά μας, είναι η αναβάθμιση και η αναδιάταξη του συστήματος των υποδομών και της οργάνωσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη εργαζόμαστε». Ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε πως «σε συστημική βάση όλοι μας θα λογοδοτούμε εντός και εκτός Βουλής για την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας». Προανήγγειλε ότι «τις επόμενες ώρες και ημέρες θα ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΣΕ έτσι ώστε να τον ενισχύσουμε με χρηματοδότηση, σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, την ασφάλεια , την συντήρηση και την βελτίωση εξυπηρέτησης των υποδομών και των σιδηροδρομικών δικτύων». Παρατήρησε όμως ότι θα απαιτηθεί και από την διοίκηση του ΟΣΕ η αντίστοιχη λογοδοσία. Αυτή, είπε ο κ. Σταϊκούρας είναι και «η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε τις επόμενες ώρες και "ναι" σε τακτική βάση θα υπάρχει ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας για ένα θέμα που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι η ΕΥΔΑΠ πήγε στο Υπερταμείο από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «προσπαθήσαμε να διορθώσουμε σφάλματα της δικής σας Κυβέρνησης. 'Αρα μην μιλάτε γι' αυτά και όταν μιλάτε να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε»

Ελληνική Λύση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας ζήτησε την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει το κόμμα του για την διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη.

