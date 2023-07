Life

Eurovision 2024: Η πόλη και οι ημερομηνίες διεξαγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε η πόλη στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος διαγωνισμός της Eurovision.

-

Το όνομα της πόλης όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός της Eurovision το 2024 ανακοινώθηκε από την EBU και το STV.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Μάλμε, καθώς η Σουηδία ήταν η μεγάλη νικήτρια του προηγούμενου διαγωνισμού της Eurovision.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της οικοδέσποινας πόλης, το SVT προέβη επίσης στην ανακοίνωση των ημερομηνιών της Eurovision 2024:

1ος ημιτελικός – 7 Μαΐου 2024

2ος ημιτελικός – 9 Μαΐου 2024

Τελικός – 11 Μαΐου 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κικίλιας: Δόγμα μας είναι η Πρόληψη, Προετοιμασία, Ετοιμότητα, Άμεση Επέμβαση

Ρέθυμνο – Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στον ΒΟΑΚ

Πλαταμώνας: Οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης