Πτολεμαΐδα: Αρκούδα έκανε “επίσκεψη” σε σπίτι από την κύρια είσοδο (εικόνες)

Απόλυτα εξοικειωμένες με τους ανθρώπους φαίνεται πως είναι πλέον οι αρκούδες σε χωριά της Πτολεμαΐδας.

Στις αυλές των σπιτιών στα χωριά της Πτολεμαΐδας εισέρχονται πλέον οι αρκούδες, απόλυτα εξοικειωμένες με το ανθρώπινο περιβάλλον.

Μια εξ αυτών μάλιστα, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα κοινωνική και πραγματοποίησε… επίσκεψη μπαίνοντας σε σπίτι από την κύρια είσοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο Εμπόριο, σύμφωνα με το ptolemais-post.gr

