Αθλητικά

Αθλητισμός - Οικονόμου: Οι 7 άξονες της νέας κυβερνητικής περιόδου

Στόχος μας είναι “ο αθλητισμός για όλους”. Να γίνει κοινωνική συνείδηση το “ζήσε αθλητικά”

«Στόχος μας είναι 'o αθλητισμός για όλους' και θέλουμε να γίνει κοινωνική συνείδηση το 'ζήσε αθλητικά'», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό, Γιάννης Οικονόμου, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Οικονόμου ανέλυσε τους επτά άξονες της κυβερνητικής πολιτικής που είναι:

Περισσότερη άθληση για όλους, που είναι ένας εθνικός στόχος, ειδικά για τις νέες γενιές, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στο Ευρωβαρόμετρο, στην αθλητική άσκηση, σε αντίθεση με τον δείκτη της παχυσαρκίας. Στόχος είναι, είπε ο αν. υπουργός, περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες αθλητισμού στα παιδιά μας, με κίνητρα να ασχοληθούν και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία που θα σχεδιάσουμε το επόμενο διάστημα με χορήγηση ενός προγράμματος vaucher, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συλλόγους και σωματεία για να δοκιμάσουν τα παιδιά μας διάφορα αθλήματα, προκειμένου να επιλέξουν ποιο τους ταιριάζει. Και στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν ομοσπονδίες, σύλλογοι, σωματεία και οι άνθρωποι του αθλητισμού, καθώς η χώρα μας έχει ισχυρό αποτύπωμα. Συνέχιση των σημαντικών έργων συντήρησης επέκτασης και αναβάθμισής των αθλητικών εγκαταστάσεων σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολιτικές για έναν υγιή αθλητισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό, είναι η αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, όπως είναι οι ανισότητες και οι διακρίσεις στους αθλητικούς χώρους, η βία, η παρενόχληση, η διαφθορά, το ντόπινγκ και η βία. Κομβική μας μέριμνα, είναι να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η κατασκευή υποδομών για τους συμπολίτες μας με αναπηρίες. Ο αν. υπουργός τόνισε πως η αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, είναι θέματα που μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει και να τα θέσει έξω από τον αθλητισμό. Δεσμεύτηκε πως, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, «θα δουλέψουμε μεθοδικά σε θέματα πρόσληψης και αν χρειαστεί, θα εμπλουτίσουμε τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Παράλληλα, θα δώσουμε έμφαση στην εμπέδωση μιας άλλης φίλαθλης κουλτούρας». Χρηστή διοίκηση. Βασική μας προτεραιότητα την επόμενη περίοδο, συνέχισε ο κ. Οικονόμου, είναι η ολοκλήρωση του μητρώου των αθλητικών φορέων, που θα ξεκινάει από τις ομοσπονδίες και θα καταλήγει στους αθλητές. Θα έχουμε, είπε, μια διαφανή απεικόνιση, που θα συνδέεται με κάθε θεσμική παρέμβαση και δραστηριότητα στον αθλητισμό. Επίσης, είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. Στον άξονα αυτό θα προχωρήσει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της αθλητικής ακεραιότητας, γνωστή και ως «ΕΠΑΘΛΑ» η οποία αποσκοπεί στην προστασία του επαγγελματικού αθλητισμού από κάθε μορφής χειραγώγηση. Παρακολουθούμε στενά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας σε σχέση με την διερεύνηση του παράνομου στοιχηματισμού σε 6 χώρες - ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Και εφόσον αυτά αποδειχθούν, να είστε βέβαιοι, τόνισε ο κ. Οικονόμου, ότι η κυβέρνηση θα είναι αμείλικτη. Μάλιστα, ο αν. υπουργός ανακοίνωσε ότι τον προσεχή Νοέμβρη θα γίνει στην Ελλάδα ένα μεγάλο συνέδριο για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης, με την συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ιντερπόλ, της ΔΟΕ και της ΟΥΕΦΑ. Ενίσχυση των ομοσπονδιών και της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισμού: Ο κ. Οικονόμου ανέφερε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα και τόνισε πως θέλουμε να διεξαγάγουμε και άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, γιατί έτσι θα αναβαθμίσουμε το κύρος του αθλητισμού στην χώρα μας και θα εισαγάγουμε καλές πρακτικές στο σύστημα του αθλητικού μας οικοσυστήματος. Και στην κατεύθυνση αυτή, είπε, θα συνεργαστούμε στενά με τον ΣΕΓΑΣ και την ΔΟΕ για να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο διεθνή αγώνα στίβου στην Αθήνα το επόμενο διάστημα. Ο αναπληρωτής υπουργός, ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε για επιχορηγήσεις στους διεθνείς μας αθλητές. Ψηφιακή μετάβαση με την ψηφιοποίηση όλων των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. Η φίλαθλη κουλτούρα στην εκπαίδευση, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι κάτι που αποδεικνύεται με την μεταφορά του χαρτοφυλακίου στο υπουργείο Παιδείας και αποτελεί τον οδοδείκτη για την συστηματική καλλιέργεια των ιδεωδών του Ολυμπισμού στην εκπαίδευση. Γιατί οι πράξεις μας καθορίζονται από την γνώση μας. Ο κ. Οικονόμου προανήγγειλε ότι στο σχολικό πρόγραμμα θα ενταχθούν εκπαιδευτικά εργαλεία και δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν στα παιδιά φίλαθλη και όχι οπαδική κουλτούρα. Παράλληλα, είπε, θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, διεθνή προγράμματα προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών στην Ολυμπία, ώστε να έχουμε στελέχη που θα προάγουν και θα εφαρμόζουν τα ολυμπιακά ιδεώδη στην εκπαίδευση και τους αθλητικούς χώρους. Φρένο στην τοξικότητα του επαγγελματικού αθλητισμού. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε να επικρατούν στρεβλές αντιλήψεις, ή ακόμα χειρότερα, τοξικές μέθοδοι επικράτησης με κάθε μέσο. Τόνισε πως «είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε στο πλαίσιο που ορίζουν οι εθνικοί νόμοι, αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις που η χώρα έχει υπογράψει. Έτσι ώστε το προϊόν που θα προσφέρουμε στον κάθε έναν φίλαθλο, να είναι θελκτικό, αλλά κυρίως, απολύτως υγιές. Θέλουμε καθαρούς αγώνες και ο καλύτερος να κερδίζει «γιατί όλα έχουν ένα όριο» είπε, προσθέτοντας ότι «η τοξικότητα, όπως ξεπεράστηκε στις πρόσφατες εκλογές, είναι ώρα να την αφήσουμε πίσω και στον αθλητισμό».

Ο κ. Οικονόμου τέλος, υπογράμμισε πως οι ΠΑΕ «θα μας βρουν αποφασισμένους συμπαραστάτες μας εάν θέλουν να αναβαθμίσουν το προϊόν τους. Και αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει, όταν στάθηκε αρωγός στο να αποκτήσουν μεγάλες και ιστορικές ομάδες το δικό τους σπίτι. Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή, τόσο στην περίπτωση του ΣΕΦ, όσο και των ομάδων της Θεσσαλονίκης».

