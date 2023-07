Κοινωνία

Βυθίστηκε σκάφος στον Σαρωνικό

Συναγερμός στο Λιμενικό για βύθιση σκάφους. Επιχείρηση διάσωσης των οκτώ επιβαινόντων.

Καλά στην υγεία τους είναι οι 8 επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους που ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχής μεταξύ Αίγινας και Πειραιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν ένα πλωτό του λιμενικού και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι επιβαίνοντες του σκάφους περισυλλέγησαν από το πλωτό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας.

