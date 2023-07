Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με συλλήψεις

Είχαν πάνω τους γκλοπ, κατσαβίδι και μαχαίρι. Έξι συλλήψεις. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Έξι ανήλικοι ηλικίας 14 και 16 ετών συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου από αστυνομικούς της Ομάδας «Δράση» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης για επεισόδιο μεταξύ ομάδων ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προέβησαν σε αναζητήσεις καθόσον τα άτομα είχαν αποχωρήσει.

Σε κοντινό σημείο, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορουμένους, οι οποίοι στη θέα τους τράπηκαν σε φυγή ρίπτοντας παράλληλα στο έδαφος πτυσσόμενο γκλοπ, αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι.

Παρά την προσπάθεια διαφυγής τους, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του ενός βρέθηκε κουκούλα, τύπου «full face».

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

