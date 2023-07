Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Επείγουσα διακομιδή εγκυμονούσας σε νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και η Τροχαία.

«Γέφυρα ζωής» από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση έγινε για τη διακομιδή μίας εγκυμονούσας από την Πιερία με προορισμό το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και η Τροχαία οι οποίοι διευκόλυναν τη άμεση μεταφορά της γυναίκας περίπου στις 21:30 στο εφημερεύον νοσοκομείο.

