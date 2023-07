Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Το πρώτο κύμα του καλοκαιριού καταφθάνει με άγριες διαθέσεις

Κύριο χαρακτηριστικό η μεγάλη διάρκεια του καύσωνα που μπορεί αν ξεπεράσει και τη μια εβδομάδα. «Καμπανάκι» για δασικές πυρκαγιές.

Προ των πυλών είναι το πρώτο κύμα καύσωνα στη χώρα καθώς όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα επικρατήσουν στην χώρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για περίπου μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη 11 Ιουλίου θα επικρατήσουν στην χώρα θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου ενώ από την Τετάρτη 12 Ιουλίου το θερμόμετρο θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο.

«Αυτό που φαίνεται σαν πρώτα στοιχεία είναι ότι θα ξεκινήσει από την επόμενη Τρίτη 11/7 και πιθανότατα για 7 μέρες μία περίοδος υψηλών θερμοκρασιών. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές και υπάρχει πιθανότητα να έχει διάρκεια ενώ το επόμενο σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες αυτές θα φτάσουν στο πικ τους», εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος.

Όπως τονίζει, ξεκινά μία θερμή εισβολή που θα γίνει αισθητή τη Δευτέρα στις περιοχές της Ισπανίας, της Νότιας Γαλλίας και Ιταλίας. Μεγάλο μέρος της Ισπανίας , Νότιας Γαλλίας, Σαρδηνίας, Κορσικής και Σικελίας μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουν καλυφθεί από αυτές τις θερμές αέριες μάζες που από την Τετάρτη και μετά θα επηρεάσουν και την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

«Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανόν να δούμε θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προγνώσεις και να πάμε έτσι μέχρι 20 Ιουλίου. Αυτό είναι μία πρώτη τάση για τη διάρκεια δεν είμαστε ακόμη σίγουροι. Αυτό που διαφαίνεται αυτή την στιγμή είναι ότι θα έχουμε μία νέα θερμή εισβολή που θα περάσει ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Μεσογείου μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και η πρώτη τάση είναι η θερμή εισβολή να είναι υψηλότερη από αυτήν που είχαμε έως τώρα», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Παράλληλα ο κ. Λαγουβάρδος τονίζει ότι χρειάζεται προσοχή καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών θα είναι αυξημένος. «Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών από τις 11/7-20/7 πέρα από τις επιπτώσεις που θα έχει στους ανθρώπους θα έχει συνέπειες και στις αγροτικές καλλιέργειες καθώς και στις δασικές πυρκαγιές», αναφέρει και προσθέτει.

«Παρόλο που είχαμε έναν βροχερό και δροσερό Ιούνιο η λεπτή καύσιμη ύλη, που είναι στην επιφάνεια, στα δάση ξεραίνεται εξαιρετικά γρήγορα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Σαν μία πρώτη εικόνα μπαίνουμε σε μία περίοδο επικίνδυνη για τις δασικές πυρκαγιές».

