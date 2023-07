Αθλητικά

Λουίς Σουάρεθ: Πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο Λουίς Σουάρεθ, ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

-

Ο Λουίς Σουάρεθ Μιραμόντες, θρύλος του ποδοσφαίρου και ο πρώτος Ισπανός που κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στο Μιλάνο.Την είδηση επιβεβαίωσε και η Ίντερ, όπου πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του.

Ο Ισπανός, που πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη Ντεπορτίβο, ήταν ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα για επτά σεζόν, πανηγυρίζοντας σε αυτό το διάστημα δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ισπανίας και τη Χρυσή Μπάλα (1960), νικώντας τον Φέρεντς Πούσκας στη σχετική ψηφοφορία. Ηταν μάλιστα ο πρώτος νικητής του τροπαίου που είχε γεννηθεί στην Ισπανία.

Αγωνίστηκε επίσης στην Ιταλία μεταξύ 1961 και 1973 σε Ίντερ και Σαμπντόρια. Με τους «νερατζούρι» κέρδισε τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα Ευρώπης, ενώ τελείωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στη Σαμπντόρια και εν συνεχεία ασχολήθηκε με την προπονητική.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία το 1964, ενώ είχε 32 συμμετοχές στους φούριας ρόχας, σημειώνοντας 13 γκολ.

Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ αγαπητός και αναγνωρισμένος στην Ισπανία, ο Λουίς Σουάρεθ έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην Ιταλία, μια χώρα όπου ήταν επίσης πολύ σεβαστός και αγαπητός και όπου πέρασε τις τελευταίες του μέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία – κατάρρευση πολυκατοικίας: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Μετρό – Τραμ: Αλλάζουν τα δρομολόγια με το θερινό πρόγραμμα

Euro U21: Η Αγγλία νίκησε στον τελικό την Ισπανία