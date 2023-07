Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση από αύριο το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Πότε θα ψηφιστεί.

Αύριο θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, το οποίο εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις προγραμματικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών, θα ακολουθήσει διάλογος με τα κόμματα και στόχος είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί πριν από το κλείσιμο της Βουλής, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου.

Το νομοσχέδιο καταργεί όλους τους περιορισμούς για την ψήφο των αποδήμων καθώς το σύνολο των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους θα μπορεί να ψηφίζει στον τόπο διαμονής του.

