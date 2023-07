Κοινωνία

Φυλακές Αυλώνα: άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων

Έκρυθμη η κατάσταση στις φυλακές Αυλώνα, με κρατούμενους να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή. Πληροφορίες για τραυματίες.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στις Φυλακές Αυλώνα, όταν ξέσπασε σύμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 4 τραυματίες, τρεις κτατούμενοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος επιχείρησε μάλλον να τους χωρίσει ενώ υπ΄άρχει το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να του πάρουν τα κλειδιά των κελιών.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπήρξε ενημέρωση για τραυματίες, ωστόσο, οι Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και η Εξωτερική Φρουρά προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη προτού ξεφύγει η κατάσταση εντός των φυλακών.

Συγκεκριμένα στο επεισόδιο φέρονται να έχουν εμπλοκή κρατούμενοι από την Αλβανία, την Αλγερία και Ρομά.

