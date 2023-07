Αθλητικά

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίδειξη δύναμη του Ολυμπιονίκη στους Πανελλήνιους Αγώνες. Οι παρουσίες που ξεχώρισαν στον Βόλο.

-

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ανδρών/γυναικών που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Βόλο.

O «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο έκανε αυτό που έπρεπε και με άλμα στα 8,38 μ. (0,4) αναδείχθηκε νικητής στο μήκος με την τρίτη καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο, ενώ παράλληλα έπιασε και το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (8.27μ), όντας ο δεύτερος αθλητής του στίβου, μετά την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που κλείνει θέση για τη διοργάνωση του Παρισιού.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την προοπτική να μην πιέσει πολύ τον εαυτό του, αλλά να μην βγει αν δεν χαρίσει στους φιλάθλους – αλλά και στον εαυτό του – μια επίδοση ανάλογη των δυνατοτήτων του.

Και η αλήθεια είναι πως το πέτυχε. Αφού για άλλη μία φορά έκανε έναν σπουδαίο αγώνα. Ξεκίνησε με 8,10 μ., συνέχισε με 8,23 (0,5) ήταν άκυρος στο τρίτο, σημείωσε 8,26 μ. στο τέταρτο κι άφησε το πέμπτη για να κρατήσει το καλύτερο για το φινάλε.

Δεν ήταν, όμως, ο μόνος που ξεχώρισε στη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο Νίκος Σταματονικόλος (ΓΣ Ηλιούπολης) ήταν δεύτερος με 7,86 μ. (0,7) κι έγινε ο έκτος άλτης φέτος στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ23. Ο αθλητής του Παναγιώτη Μπαλταδούρο πέτυχε δύο φορές ρεκόρ, αφού στο δεύτερο άλμα του είχε πετύχει 7,82 μ,. (0,6). Ο 20χρονος έκανε τρία άλματα και αποχώρησε από τον αγώνα, αφού την Τρίτη ταξιδεύει για τη Φινλανδία για ντο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

Ο Αλέξης Αργυρόπουλος ήταν τρίτος με 7,64 μ. (0,5) και μία ακόμη καλή παρουσία στο ενεργητικό του. Ο Χρήστος Χήτας (Πηγμή Ευόσμου) ήταν τέταρτος με 7,50 μ. και πέτυχε επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Παράλληλα πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ.

Ο Ανδρέας Μίτα (Ζευς Πρέβεζας) έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του και με άλμα στα 2,19μ. ξεχώρισε στο ύψος των ανδρών. Ο άλτης της Σίλα Γέροντα πέτυχε ατομικό ρεκόρ στο αγώνισμα και παράλληλα έγινε ο δεύτερος αθλητής για φέτος στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ20. Ο νεαρός στη συνέχεια είχε καλά αλλά άκυρα άλματα στα 2,22 μ., ενώ μοιράστηκε την πρώτη θέση με τον Αντώνη Μέρλο (ΠΑΟΚ), αφού αποφάσισαν να μην ολοκληρώσουν τον αγώνα μπαράζ. Ο Μίτα είχε ατομικό ρεκόρ 2,17 μ., ενώ πλέον έχει κάθε λόγο να σκέφτεται τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. «Είμαι πολύ χαρούμενος με την σημερινή μου εμφάνιση. Τόσο με το νέο ρεκόρ, όσο και με το γεγονός ότι τα άλματα στα 2,22 μ. ήταν πολύ καλά. Έχω μπροστά μου δύο ακόμη αγώνες, στους οποίους θεωρώ πως μπορώ να κυνηγήσω ακόμη καλύτερες προσπάθειες. Ο μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου θέλω να διεκδικήσω άλματα πάνω από τα 2,20 μ. και ένα μετάλλιο», υποστήριξε ο αθλητής μετά τον αγώνα.

Η Άρτεμις Αναστασίου θα έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, αφού κατάφερε να κάνει το πρώτο νταμπλ της καριέρας της και μετά τα 100 μ. να επικρατήσει και στα 200 μ. με 23.40. Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα ήταν πολύ δυνατή στα τελευταία μέτρα κι όπως και στα 100 μ. έτσι και στα 200 μ., παρότι αρχικά έμεινε πίσω κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Παράλληλα η αθλήτρια υπερασπίστηκε και την περσινή της νίκη στα 200 μέτρα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) τερμάτισε σε 23.56 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, σε μια κούρσα που ήταν πολύ δυνατή μέχρι τα 150 μ., ωστόσο στη συνέχεια φάνηκε η έλλειψη προπόνησης λόγω του τραυματισμού.

Ένα ακόμη μετάλλιο κατέκτησε η Δήμητρα Τσουκαλά (Πρωταθλητών Κομοτηνής) που ήταν τρίτη με 23.61 και νέο ατομικό ρεκόρ.

Στα 200 μ. των Ανδρών ο αθλητής της κατηγορίας Κ20 Γεράσιμος Καμπίτσης (ΣΑΚΑ) ήταν νικητής 21.47 (-1,1) και πέτυχε ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Δεύτερος ήταν ο Γεράσιμος Καλογεράκης (ΟΦΗ) με 21.75 και τρίτος ο Γιάννης Κόκκινος (ΟΦΗ) με 21.91.

Η Σταματία Σκαρβέλη (ΓΣ Ελευθέριος) έφτασε στην πέμπτη της νίκη στη σφυροβολία των γυναικών κάνοντας έναν ακόμη καλό αγώνα. Η αθλήτρια ολοκλήρωσε με καλύτερη βολή στα 68,83 μ. στην έκτη της προσπάθεια κι έδειξε πως είναι σε καλή κατάσταση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η 28χρονη θα αναχωρήσει τις επόμενες ημέρες για τις ΗΠΑ και θα επιστέψει στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου, προκειμένου να κάνει το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας της πριν το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Η Σκαρβέλη είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 65,95 μ., 66,15 μ. και 67,51 μέτρα.

Η Σταυρούλα Κοσμίδου (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) λίγες ημέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 κατέλαβε την δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με καλύτερη βολή στα 61,49 μέτρα. Η αθλήτρια αναχωρεί την Τρίτη για το Έσπο, εκεί όπου με εφόδιο το φετινό της 66,16 μ. θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στην έκτη της βολή η Ναταλία Μάγου (ΑΟ Ρόδου Σταματίου) με 56,95 μ. και ακολούθησαν η Κατερίνα Βαμβουκάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 56,95 μ. και η Αφροδίτη Τζατζιμάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 56,75 μέτρα.

Ο Ιάσονας Θανόπουλος (ΟΣΦΠ) ήταν νικητής στη δισκοβολία των Ανδρών με βολή στα 56,19 μ. από την έκτη του προσπάθεια. Ο αθλητής έφτασε στις έξι νίκες στη διοργάνωση όσες έχει και ο Γιώργος Τρέμος. Ο Δημήτρης Παυλίδης (ΑΙΑΣ Κιλκίς) ήταν δεύτερος με 55,26 μ. στον τελευταίο του αγώνα πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23. Η τριάδα έκλεισε με τον Αρτέμιο Αδαμάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 52.56.

Πολύ καλός αγώνας έγινε στο μήκος των γυναικών με τις Κορένεβα και Χαϊτίδου να δίνουν μάχη για την πρώτη θέση. Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε τελικά η Οξάνα Κορένεβα (ΓΣ Κηφισιάς) με 6,43 μ. (0,8) επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ. Η Κορένεβα (ΓΣ Κηφισιάς) κατάφερε έτσι να κάνει το νταμπλ και μετά το τριπλούν να επικρατήσει και στο μήκος των γυναικών. Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 6,35 μ., 6,37 μ., 6,17 μ. κι επιβεβαίωσε έτσι για μία ακόμη φορά την καλή της κατάσταση.

Η Χαιτίδου (ΠΑΟΚ) έκανε καλή εμφάνιση, αφού εκτός από το 6,37 μ. είχε και στα 6,31 μ., ενώ έκλεισε με 6,25 μέτρα. Η αθλήτρια βρίσκει σταδιακά το ρυθμό της, αφού είχε μείνει πίσω λόγω προβλήματος υγείας. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στεφανοπούλου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 6,15 μ. (0,9).

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά η νίκη στα 400 μ. εμπ. πήγε στην Δήμητρα Γναφάκη (ΠΑΟ). Η αθλήτρια του Μιχάλη Μανουσάκη τερμάτισε σε 56.69 και βρέθηκε αρκετά κοντά στις φετινές της επιδόσεις, αλλά και στο ατομικό της ρεκόρ. Η αθλήτρια θα συνεχίσει τους αγώνες της με στόχο να κάνει την κούρσα που θα της δώσει μια επίδοση κάτω από τα 56.00, που είναι και ο στόχος της στη σεζόν.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ολυμπία Καραγιάννη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 59.88 και το χάλκινο πήγε στην Ελευθερία Μοναστηριώτη (Νεάπολη Χαλκίδας) με 61.36.

Στα 400 μ. των Ανδρών ο Δημήτρης Λεβαντίνος (ΠΑΟ) δέχθηκε πίεση από τον από τους Νίκο Χαρατσίδη (ΣΑΚΑ) και Κώστα Κουτράκο (Ολυμπιάς Πατρών), ωστόσο είχε την εμπειρία και τις δυνάμεις να περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Ο αθλητής νίκησε με 51.33 και άφησε πίσω του τον Κουτράκο με 51.67. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Χαρατσίδης με 51.97, επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής την ερχόμενη εβδομάδα θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Κ23.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης στο Βίλνιους, συναντά Ερντογάν

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)