Κοινωνία

Κόρινθος: Φωτιά στο Ζευγολατιό - Διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθυστερήσεις σε δρομολογια του προαστιακού από την πυρκαγιά στο Ζευγολατιό.

-

Φωτιά ξέσπασε στο Ζευγολατιό Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η πυρκαγιά καίει κοντά στην γραμμή του Προαστιακού. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία του Προαστιακού (Πειραιάς – Κιάτο) με εντολή πυροσβεστικής. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν στο σημείο 2 οχημάτα με έξι πυροσβεστές.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

ΜέΡΑ25 - Σοφία Σακοράφα: Η διαγραφή και η αντίδρασή της

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)