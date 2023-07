Αθλητικά

Γιάννης Νικοπολίδης: Στην Κηφισιά ο γιος του παλαίμαχου goalkeeper

Η ανακοίνωση της ομάδας της Κηφισιάς για τη μεταγραφή του Γιάννη Νικοπολίδη.

Μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα η Κηφισιά, αυτή του Γιάννη Νικοπολίδη. Ο 22χρονος γκολκίπερ έμεινε ελεύθερος από τη Λαμία, στην οποία είχε μετακομίσει τον περασμένο Ιανουάριο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στις ΗΠΑ και έπαιξε στη δεύτερη ομάδα των New York Red Bulls. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Νικοπολίδη, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Γιάννης Νικοπολίδης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2000 και από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, εντασσόμενος στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού.

Σε ηλικία 18 ετών πήρε την απόφαση να συνδυάσει τις σπουδές με τον αθλητισμό στο Georgetow University, στο οποίο έμεινε για τέσσερα χρόνια. Στις 12 Ιανουαρίου 2022, οι New York Red Bulls τον επέλεξαν στο Νο71 του MLS Draft.

Με τη δεύτερη ομάδα των New York Red Bulls αγωνίστηκε σε 15 αγώνες του USL Championship. Στη διάρκεια της περσινής χειμερινής μεταγραφικής περιόδου επέστρεψε στην Ελλάδα, για λογαριασμό της Λαμίας.

Στο παρελθόν, ο Γιάννης Νικοπολίδης έχει υπάρξει επίσης 20 φορές διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία».

